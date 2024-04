L’OM veut la Ligue des Champions, l’annonce improbable

Largué dans la course au titre depuis le début de la saison, l’OM a depuis focalisé son attention sur un objectif précis. Il s’agit d’arracher une place qualificative en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Alors que les options via la Ligue 1 commencent à se réduire, les Marseillais se lancent désormais dans un défi fou et improbable pour atteindre l’objectif.

Une bataille presque perdue pour l’OM en Ligue 1

Ils ont tutoyé pendant plusieurs semaines l’une des places qualificatives en Ligue des Champions au classement de la Ligue 1. Cependant, les Marseillais n’ont jamais réussi à préserver toutes leurs chances, la faute à des performances de plus en plus irrégulières qui plombent l’OM. Malgré un ballet de quatre entraîneurs sur le banc du club, les résultats restent les mêmes.

Si l’espoir était né de nouveau avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset, la déception est déjà de retour au point où on croit de moins en moins à une place en Ligue des Champions via le championnat de France. L’OM est surtout huitième à 13 points de la troisième place après avoir sèchement perdu 3-1 face à Lille. La Ligue Europa se révèle alors être le dernier espoir des Phocéens.

Remporter la Ligue Europa, une mission «impossible» pour l’OM

A Marseille, c’est la nouvelle mission à atteindre pour réaliser le rêve de se qualifier directement en Ligue des Champions. Remporter la Ligue Europa paraît si improbable qu’on n’y croit à peine mais pas Jean-Pierre Papin. L’entraîneur de la réserve marseillaise est catégorique : vu que l’OM est déjà mal embarqué en championnat, il n’y a pas d’autres choix que de gagner la C3.

Loin de s’en arrêter là, la légende de l’OM y croit dur comme fer. « Cette équipe est capable de renverser la vapeur quand on ne s’y attend pas », a lâché Papin dans une interview au journal La Marseillaise. Une déclaration forte de sens sur laquelle il sera très attendu dès ce jeudi soir avec le déplacement de l’OM à Lisbonne pour défier le Benfica en match aller des quarts de finale.