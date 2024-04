Les dirigeants du PSG ont prolongé le contrat d’un cadre de l’équipe en toute discrétion.

Un cadre du PSG prolonge son bail avec des détails spécifiques

En mai 2023, les dirigeants du PSG ont annoncé la prolongation du contrat du défenseur brésilien Marquinhos jusqu’en 2028, soit un contrat de cinq ans. Mais selon Le Parisien, la réalité est différente de l’annonce qui a été faite. En réalité, Marquinhos a prolongé son bail de quatre années assorties d’une autre en option qu’il est libre d’activer quand il le souhaite.

Le capitaine du club de la capitale est un titulaire indiscutable de l’équipe de Luis Enrique. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013, le Brésilien est un fidèle joueur du club. Il enchaîne les titularisations.

Marquinhos veut rester longtemps au PSG

C’est en décembre 2023 que l’international brésilien a activé cette année optionnelle qui entérine définitivement sa prolongation au PSG jusqu’en 2028. Les deux camps l’ont fait en toute discrétion. Marquinhos se sent heureux au PSG et décide de poursuivre son aventure avec le champion de France en titre. « Finir ma carrière ici ? Oui, ce serait pas mal, après on sait comment est le football, ça va très vite. J’espère surtout rester dans le projet du club, du coach et du président. Moi, je me sens engagé dans le projet et dans le club. Je serais très heureux de faire toute ma carrière ici », a déclaré Marquinhos lors d’une récente sortie médiatique.

Contrairement aux rumeurs concernant son éventuel départ du PSG, Marquinhos compte bien rester à Paris. Le solide défenseur brésilien a raflé plusieurs trophées depuis son arrivée au PSG. Il a remporté 8 titres de Champion de France, 6 Coupes de France et a été finaliste de la Ligue des champions en 2020 face au Bayern Munich (0-1).