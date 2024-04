OL : ça va chauffer, Pierre Sage déclare la guerre au Stade Brestois !

L’Olympique lyonnais accueille le Stade Brestois le dimanche 14 avril 2024 en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Le coach de l’OL, Pierre Sage annonce un grand choc.

Qui remportera la victoire entre Pierre Sage et Eric Roy ?

L’Olympique lyonnais a la gnaque pendant ce sprint final en championnat de France. Les hommes de Pierre Sage ont soif de victoire. Le club dégage de la chaleur et affiche une grande détermination sur le terrain.

Le choc entre l’OL et le Stade Brestois dimanche prochain sera spectaculaire. Les deux formations se connaissent bien puisqu’elles se croisent régulièrement en Ligue 1 et en Coupe de France. Les deux écuries sont sur une belle dynamique. Elles livrent des performances convaincantes.

La machine brestoise broie tout sur son passage. Les hommes d’Eric Roy affolent la Ligue 1 cette saison en occupant la deuxième place au classement derrière le leader le Paris Saint-Germain. Le SB29 est sur la bonne voie pour valider son ticket en vue d’une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

De son côté, l’OL poursuit deux objectifs : le maintien en Ligue 1 à la fin de cette campagne et le sacre en Coupe de France. Une victoire en finale face au PSG va permettre aux Gones de disputer une compétition européenne la saison prochaine.

🗨 « Il y aura trois points en jeu et on a besoin de points » 👊



🎙 A deux jours d’affronter le Stade Brestois, notre coach Pierre Sage s’exprime sur notre adversaire pour cette 29e journée de @Ligue1UberEats ! 🤜🤛#OLSB29 pic.twitter.com/E4FfZPJJbX — Olympique Lyonnais (@OL) April 12, 2024

Pierre Sage lance un sérieux avertissement à Brest

En conférence de presse ce vendredi 12 avril 2024 avant le choc face au Stade Brestois, le tacticien de l’Olympique Lyonnais a promis aux supporters des Gones, la victoire de son équipe. Il a indiqué que l’OL n’est plus l’équipe malade de la Ligue 1.

Le club rhodanien est en grande forme et pourra infliger une défaite aux Brestois. « Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle de venir jouer ici en ce moment. On a réussi à se créer ce statut, maintenant, il faut l’assumer », a lancé Pierre Sage.

Le coach lyonnais ne minimise pas son adversaire. Brest marche sur l’eau cette saison, mais Sage a les armes nécessaires pour pourfendre Eric Roy et sa troupe. « Brest fait partie de notre championnat, ils sont en Ligue 1, il y aura trois points en jeu et on a besoin de points. C’est une équipe qui fait une saison extraordinaire », a ajouté Pierre Sage.