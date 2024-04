Mercato PSG : Une date est fixée, le dossier Leny Yoro bientôt bouclé

L’avenir de Leny Yoro devrait être scellé cet été, avec l’intérêt insistant de certains grands clubs dont le PSG et le Real Madrid. Alors que Lille cherche à prolonger son crack, le jeune défenseur central français devrait bientôt fixer tout le monde sur sa décision.

Leny Yoro, la grande attraction des géants d’Europe

Âgé seulement de 18 ans, Leny Yoro est devenu le cœur de la défense lilloise et l’un des défenseurs centraux les plus convoités d’Europe. Ce joueur né en banlieue parisienne est au club depuis l’âge de 11 ans. Il est d’ailleurs le dernier grand talent issu d’une académie qui a produit Eden Hazard, Franck Ribéry et Yohan Cabaye, parmi tant d’autres.

En pleine ascension, Yoro ne cesse d’impressionner au point de devenir le centre d’attraction des grandes écuries du football européen. On parle notamment du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, les plus grands favoris à sa signature. L’intérêt du club français ne date pas de maintenant puisque Luis Campos avait déjà tâté le terrain en janvier dernier.

La réponse de Leny Yoro très attendue

La semaine dernière, Mario Cortegana de The Athletic a rapporté que le Real Madrid avait manifesté un intérêt concret et reçu des indications positives après avoir eu plusieurs conversations avec son agent, Jorge Mendes. Dans le même temps, Lille tente d’obtenir de Leny Yoro une prolongation de contrat, alors que son bail actuel expire en 2025.

Cependant, le joueur a décliné cette option car il préférerait relever un nouveau défi, ont indiqué des sources proches du dossier. Ils ont ajouté que Yoro a l’intention de décider de son avenir ce mois-ci et que Lille lui avait déjà fixé un prix de 100 millions d’euros (85,5 millions de livres sterling ; 108 millions de dollars aux tarifs actuels).

Partagé maintenant entre le PSG, le Real Madrid et le LOSC, son club formateur Leny Yoro doit trancher sur son avenir en ce mois d’avril afin de fixer tout le monde.