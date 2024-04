Mercato PSG : Ça se précise pour Leny Yoro, accord trouvé pour sa prochaine destination

On tend peut-être déjà vers un dénouement du feuilleton Leny Yoro. Alors qu’Olivier Létang tente d’éteindre les rumeurs autour de l’avenir du joueur, les dernières informations en provenance de l’Espagne annoncent un accord presque scellé pour son transfert.

Leny Yoro, le gros fantasme du Real Madrid

Il n’a que 18 ans mais il est sans doute l’un des acteurs qui vont animer le prochain mercato d’été. Leny Yoro ne cesse de faire parler de lui au quotidien, nom étant lié à plusieurs grands clubs d’Europe. Et s’il y en a un qui tient l’avantage de signer le jeune défenseur central, c’est bien le Real Madrid. Le club espagnol a jeté son dévolu sur le jeune espoir français pour renforcer sa défense la saison prochaine.

Avec un contrat qui prend fin en 2025 , le Real Madrid pourrait bien signer Leny Yoro pour moins que les 40 millions d’euros auxquels il est valorisé. Une opération qui représenterait donc une très bonne négociation. Et, si cet accord définitif n’est pas trouvé, l’idée serait de l’attirer à l’été 2025 en tant que joueur libre.

Accord entre le Real Madrid et Leny Yoro

Pendant qu’Olivier Létang écarte un éventuel départ et privilégie l’option d’une prolongation pour le joueur de 18 ans, c’est un autre son de cloche qui vient de l’Espagne. Comme le rapporte OK Diario, il existe déjà un accord total entre le Real Madrid et Leny Yoro. Cela signifie donc que le premier pas a déjà été franchi. Le jeune défenseur central français signerait pour six saisons et serait le défenseur avec la plus grosse marge de progression du club merengue pour les saisons à venir.

Les plus jeunes buteurs de la saison 👶⚽️ pic.twitter.com/f8kCL2p3UE — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 26, 2024

De plus, ce qui donnerait un avantage au Real Madrid, c’est que Yoro n’a l’intention de signer que pour le club merengue. Et cela signifie qu’il rejetterait le PSG et Liverpool, les deux autres clubs qui se sont renseignés pour la signature du défenseur français. Tout laisse présager une nouvelle victoire du Real Madrid et de Florentino Pérez dans ce dossier.

Le LOSC va-t-il bloquer un départ de Leny Yoro ?

Avec ce nouveau développement, la bonne affaire pour Lille serait sans doute de profiter pour rentabiliser sur un transfert de Leny Yoro cet été. Sans quoi, les Dogues risquent de le perdre sans le moindre frais en 2025. Alors qu’un accord serait trouvé avec le joueur, il ne reste plus qu’à savoir ce qu’il adviendra de l’accord entre les deux clubs.

Selon la même source, il semble que Lille compliquera la tâche du Real Madrid, mais le club espagnol pourra négocier avec pas mal de millions en poche. C’est pourquoi il semble que tôt ou tard, Leny Yoro finira par devenir un joueur du Real Madrid. Et l’été prochain, il semble que ce soit la date clé pour clôturer cette opération passionnante pour les supporters du Real Madrid.