Vente OM : Frank McCourt va partir, une date fixée pour l’officialisation ?

L’Olympique de Marseille passera-t-il sous pavillon saoudien dès cet été ? Difficile de le dire dans un contexte où les rumeurs sur la Vente OM vont dans tous les sens. Mais une fois encore, Thibaud Vézirian qui a révélé l’information, a confirmé l’opération, qui devrait être bouclée sous peu.

La Vente OM est presque inévitable

Frank McCourt a beau entretenir le suspense et l’incertitude autour de l’opération, la Vente OM est bel et bien d’actualité et devrait devenir une réalité dans un futur proche. Thibaud Vézirian, un journaliste bien connu pour ses informations sur le football et surtout au début des rumeurs autour de cette actualité, a confirmé que la vente de l’Olympique de Marseille est en cours et a suggéré que le propriétaire actuel, Frank McCourt, pourrait quitter le club avant la prochaine saison.

C’est dans un live Twitch, qu’il a annoncé avoir « eu une confirmation que la vente était acquise et que l’officialisation était proche. Les feux sont verts, mais ce sont les affaires et on n’est pas à l’abri d’un changement », a-t-il révélé.

La Vente OM, une opération bouclée cet été

Cependant, il est important de noter que les détails spécifiques et la date d’officialisation de la Vente OM n’ont pas encore été publiés. Les fans et les observateurs du football attendent avec impatience des annonces officielles pour plus de clarté sur l’avenir du club qui traverse des moments difficiles ces dernières années.

Selon le journaliste français, « Personne ne peut donner la date exacte de l’officialisation, car ça peut changer du jour au lendemain. La date ne sera connue qu’au dernier moment (…)». Des rapports indiquent que Frank McCourt pourrait envisager de vendre le club, bien que des déclarations antérieures aient nié toute intention de vente. L’Américain a même décidé de ne céder l’OM qu’entre 400-450 millions d’euros.

L’Arabie Saoudite attend un geste de Frank McCourt

Annoncés à fond sur le dossier, les Saoudiens sont bien déterminés mais ne feront le pas nécessaire qu’à une seule condition. Comme rapporté dans un libre par Georges Malbrunot, grand reporter du Figaro et spécialiste du Moyen-Orient intitulé MSB Confidentiel, le PIF « discutera pour racheter l’OM le jour où le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés ». Il est donc clair que l’Arabie Saoudite n’attend plus qu’un signe de l’homme d’affaires américain pour passer aux choses sérieuses.