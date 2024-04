Vente OM : Frank McCourt sous pression, les Saoudiens fixent une condition

C’est un dossier dont les négociations commencent par trop durer entre Frank McCourt, propriétaire de l’OM, et les Saoudiens. Les rumeurs sur la Vente OM se multiplient, laissant des incertitudes quant à l’aboutissement du processus. Alors que l’Américain a fixé ses conditions, c’est au tour des Saoudiens de lâcher une grosse annonce.

Vente OM : Un récit d’extérieur pour déstabiliser le club ?

C’est un secret de polichinelles ! L’Olympique de Marseille fait face à des difficultés financières, qui limitent la direction dans sa politique, notamment dans la stratégie de recrutement. Ce qui n’est pas sans impact sur les résultats sportifs du club qui peine à répondre aux attentes des supporters. C’est dans ce contexte que les rumeurs e la Vente OM font grand bruit depuis plusieurs mois.

Plusieurs spécialistes ont révélé des négociations entre le propriétaire de l’OM, Franck McCourt, et le fonds public d’investissement saoudien (PIF). En dépit des différentes révélations, Pablo Longoria a déclaré en mars dernier, dans une interview à AS, qu’il ne s’agit que de rumeurs. « Ils font partie de ce récit extérieur de déstabilisation », avait surtout confié l’Espagnol. Pourtant, les faits indiquent le contraire puisque l’Américain a lui-même posé des conditions pour la vente du club.

Frank McCourt attend le plus offrant

Contrairement à ce que pouvait laisser croire Longoria, McCourt serait bien ouvert à la Vente OM. Comme nous l’avions annoncé récemment, le propriétaire du club phocéen n’a pas l’intention de céder son club à n’importe quel prix. Pour l’homme d’affaires de 70 ans, c’est le plus offrant qui répondra à ses exigences qui s’offrira les droits de devenir nouveau propriétaire de l’OM.

Comme annoncé par Thibaud Vézirian, il cèderait le club pour une somme située entre 400 à 450 millions d’euros. C’est le quadruple de ce qu’il avait dépensé pour acquérir l’Olympique de Marseille, de quoi lui permettre de réaliser un énorme profit pour les investissements consentis depuis le rachat du club. Franck McCourt ne manque cependant pas de preneur, dont les Saoudiens, qui sont prêts à passer à l’action.

Les Saoudiens attendent un signe de Franck McCourt

La Vente OM ne devrait pas se faire avant la fin de la saison, pour ne pas perturber le club qui est déjà mal en point. Mais alors que Franck McCourt a fixé ses exigences pour cession du club, une nouvelle annonce est tombée. Annoncés à fond sur le dossier, les Saoudiens sont bien déterminés mais ne feront le pas nécessaire qu’à une seule condition.

Comme rapporté dans un libre par Georges Malbrunot, grand reporter du Figaro et spécialiste du Moyen-Orient intitulé MSB Confidentiel, le PIF « discutera pour racheter l’OM le jour où le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés. ». Il est donc clair que l’Arabie Saoudite n’attend plus qu’un signe de l’homme d’affaires américain pour passer aux choses sérieuses.