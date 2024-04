Vente OM : Les exigences de Frank McCourt aux Saoudiens dévoilées

Le feuilleton autour de la vente OM aux dirigeants saoudiens se poursuit avec de nouvelles révélations. Malgré sa fortune croissante, Frank McCourt semble prêt à céder le club phocéen à des investisseurs fortunés, mais à des conditions spécifiques.

Vente OM : Frank McCourt prêt à vendre le club mais pas à n’importe prix

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a récemment fait une entrée remarquée dans le classement des milliardaires du monde. Positionné à la 2151ème place, le milliardaire américain est désormais reconnu parmi les grandes fortunes internationales, même s’il reste loin derrière des figures telles que Bernard Arnault en termes de richesse accumulée. Cette ascension symbolique est d’autant plus remarquable que Frank McCourt est souvent présenté à Marseille comme un propriétaire, distant et très pointilleux sur les dépenses.

Depuis qu’il a pris les rênes de l’OM en 2016, Frank McCourt a été associé à d’importantes pertes financières, ce qui a alimenté les spéculations sur son désengagement progressif du club. Lors d’une diffusion en direct sur Twitch, Thibaud Vézirian, journaliste bien informé sur la Vente OM, a alors commenté ce nouveau classement de l’affaire d’affaire américain. Il précise que ce classement n’est pas directement lié aux activités de l’OM, mais plutôt à la valorisation de ses actifs, notamment le Liberty Project, un projet d’envergure dans le domaine de la technologie.

Selon Thibaud Vézirian, Frank McCourt envisagerait même sérieusement de se retirer de ses fonctions à l’OM dans un avenir proche. Après huit ans à la tête du club, il semble que le propriétaire du club phocéen ne croit plus autant en son « Champions project » et se concentre davantage sur d’autres projets qui lui tiennent à cœur. Cela ouvre ainsi la voie à une possible vente de l’OM, mais sous certaines conditions strictes.

Frank McCourt espère réaliser une énorme plus-value

En effet, Frank McCourt ne serait disposé à céder son OM qu’à un prix élevé, estimé entre « 400 et 450 millions d’euros », comme l’a indiqué Thibaud Vézirian. Cette somme représenterait plusieurs fois le montant qu’il avait initialement investi pour acquérir l’Olympique de Marseille, soit 100 millions d’euros lors du rachat du club à Margarita Louis-Dreyfus. Cette stratégie financière souligne à la fois les ambitions de Frank McCourt de tirer profit de son investissement et les défis rencontrés par le club sur le plan financier depuis son arrivée.

En somme, l’intégration de Frank McCourt dans le classement des milliardaires renforce les spéculations sur une possible vente OM aux richissimes offres d’affaires saoudiens. Néanmoins, les conditions financières de cette éventuelle cession restent un sujet de débat, avec des attentes élevées en termes de valorisation de ce projet. Les prochains mois pourraient apporter plus d’éléments de réponse sur ce dossier sensible.