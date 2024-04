Mercato PSG : Un deal juteux déjà dans les tuyaux au Paris SG !

À quelques semaines de la fin de la saison et de l’ouverture du mercato estival, les choses se précisent pour le PSG. Un deal juteux s’annonce déjà pour le club parisien.

Mercato PSG : Une bonne nouvelle tombe pour un joueur prêté

Alors que la saison tire allègrement vers sa fin, le Paris Saint-Germain vient de recevoir une très bonne nouvelle. Pas dans les plans de Luis Enrique et de la direction parisienne, Hugo Ekitike a été envoyé en prêt à l’Eintracht Francfort. Et visiblement, les choses semblent bien se passer en Bundesliga pour l’attaquant de 21 ans.

Avec une seule passe décisive en 10 matches toutes compétitions confondues, l’international espoir français a convaincu les dirigeants de l’ancien club de Randal Kolo Muani. Si bien que l’actuel 6e du championnat allemand serait enclin à lever l’option d’achat de 20 millions d’euros pour conserver définitivement Hugo Ekitike. Une tendance confirmée par le directeur sportif des pensionnaires du Deutsche Bank Park.

L’Eintracht Francfort croit au potentiel de Hugo Ekitike

Photo : Hugo Ekitike sous les couleurs de l’Eintracht Francfurt.

Après une première partie de saison blanche au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike a finalement accepté de rejoindre les rangs de l’Eintracht Francfort lors du dernier mercato hivernal. Et il l’enfant de Reims n’aura eu besoin de quelques mois seulement pour prouver qu’il a du potentiel à revendre. Des qualités reconnues au micro de Bild par Markus Krösche, qui laisse entendre que l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé pourrait être transféré définitivement à Francfort dès cet été.

« Hugo possède certaines compétences qui ne s’apprennent pas. Il est incroyablement professionnel, concentré et ambitieux. En tant que personne, il est sociable, humble et s’intègre bien dans le groupe. Ce sont des conditions qui sont cruciales. Vous ne prenez pas de décisions de transfert basées sur les performances à court terme, des cinq ou six premières semaines », a déclaré le dirigeant du club allemand, qui considère que l’ancien buteur du Stade de Reims vaut bien les 20 millions d’euros de sa clause libératoire. « Oui (il vaut les 20M€) et je n’ai pas mal au ventre », assure Markus Krösche. Bonne nouvelle donc pour le Paris SG.