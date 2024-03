Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani, le PSG a pris une grosse décision

Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, tous deux en lice pour une place au PSG, font face à un avenir incertain la saison prochaine.

Le PSG prépare sa révolution

L’après Kylian Mbappé se cuisine avec beaucoup de soin et de stratégie au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale cherche à révolutionner son effectif à tous les postes. Avec le départ de Keylor Navas, il est clair que la direction et le staff technique comptent promouvoir Arnau Tenas comme deuxième gardien de but derrière Gianluigi Donnarumma.

En défense, Beraldo, Nuno Mendes et Hernandez semblent être les seules valeurs sûres du PSG, qui ouvrirait la porte à un départ de Marquinhos en cas d’une bonne offre. Situation identique pour Marco Asensio qui pourrait déjà quitter le PSG après seulement une saison passée au club. Alors que Luis Campos poursuit la quête d’un buteur pour la saison prochaine, on pourrait aussi assister à des départs dans ce secteur.

Entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, un partira

Selon PSG Inside Actus sur X, malgré le départ imminent de Kylian Mbappé, le PSG envisagerait de se séparer de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le club devrait prendre une décision à la fin de la saison. Si le PSG a l’intention de recruter un attaquant confirmé, il devra peut-être prendre une décision et potentiellement prêter l’un de ces attaquants. D’autant plus que le joueur portugais suscite l’intérêt, notamment de la part des clubs espagnols.

La tendance dominante suggère que Gonçalo Ramos est plus susceptible de partir, malgré son intégration progressive dans la configuration du PSG version Luis Enrique.