Luis Alberto annonce son départ de la Lazio pour rejoindre l’OM ?

Pressenti à l’OM l’été passé, Luis Alberto a annoncé son départ de la Lazio Rome en fin de saison. Une aubaine pour Pablo Longoria et les Marseillais ?

Luis Alberto : « Je quitterai la Lazio à la fin de la saison »

À la recherche de renforts offensifs pour cette saison, Pablo Longoria a formulé une offre pour Luis Alberto lors du mercato estival passé. Faute d’accord avec les dirigeants de la Lazio Rome, le président de l’Olympique de Marseille a finalement abandonné la piste menant au milieu offensif de 31 ans. Pour autant, l’ancien joueur de Liverpool ne devrait pas s’éterniser à Rome.

En effet, au micro de DAZN, l’international espagnol a annoncé son départ pour cet été. « Je quitte la Lazio à la fin de la saison. C’est fini, j’ai déjà demandé la résiliation du contrat et je me sépare. Je ne veux plus recevoir 1 euro de la Lazio. Il est temps pour moi de quitter le club », a déclaré Luis Alberto. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille ?

Pablo Longoria prêt à relancer la piste Luis Alberto ?

Auteur d’une bonne saison avec notamment 4 buts et 8 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, Luis Alberto fait partie des tauliers de la Lazio Rome. Arrivé à l’été 2016 contre un chèque de 4 millions d’euros, le milieu de terrain formé au FC Séville et au FC Barcelone dispute ses dernières semaines sous les couleurs des Biancocelesti.

L’OM, qui pourrait avoir besoin d’un milieu offensif au profil plus intéressant que le Marocain Amine Harit, ferait un choix judicieux en s’offrant les services d’Alberto. Surtout que le club olympien n’aura aucune indemnité de transfert à payer. Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria et Mehdi Benatia voudront activer cette piste cet été.