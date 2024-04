Mercato OM : Gasset s’en va, un profil exceptionnel proposé à Pablo Longoria

Sollicité pour assurer l’intérim à l’OM, Jean-Louis Gasset se rapproche progressivement de la fin de sa mission. Plusieurs profils sont annoncés dans les petits papiers des dirigeants marseillais. Cependant, c’est un profil surprenant et inattendu qui est suggéré à Pablo Longoria.

Jean-Louis Gasset, du miracle au fiasco

Avec une équipe de l’Olympique de Marseille en pleine crise, Pablo Longoria n’a pas eu d’autres options que de jeter son dévolu sur Jean-Louis Gasset. Parti quelques semaines plus tôt de son poste de sélectionneur de Côte d’Ivoire, le Français accepte le challenge de prendre en main l’OM pour une mission de 100 jours. Ses débuts ont été époustouflants et ont fait rêver les supporters phocéens.

Mais depuis un mois, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ne savent plus gagner. Après avoir remporté les cinq premiers matchs depuis la nomination de Gasset, l’OM a perdu ses cinq derniers matchs aussi, toutes compétitions confondues. L’objectif de se qualifier en Ligue des Champions est compromis et l’homme de 70 ans risque de laisser à héritage lourd à porter pour son successeur.

Habib Beye, l’autre piste jamais envisagée ?

Après Igor Tudor en 2022 et Marcelino en 2023, l’homme s’apprête à recruter un nouvel entraîneur pour une nouvelle saison pour la deuxième fois de suite, soit le cinquième en quelques mois. Ces dernières semaines, le nom de Paulo Fonseca est cité comme la piste prioritaire du comité de direction de l’OM selon L’Équipe. En fin de contrat à Lille, le technicien portugais ne serait pas contre l’idée de tenter un nouveau challenge.

Mais pour l’ancienne star de l’OM Mamadou Niang, loin de valider la piste Fonseca, il est préférable de faire avec un certain Habib Beye. Il présente l’actuel entraîneur de Red Star comme « quelqu’un d’intelligent. Il n’a jamais mis la charrue avant les bœufs ». Avec le club de National, l’ancien international sénégalais est leader de son championnat, une preuve qu’il fait ses armes et est « un futur très grand entraîneur », a-t-il annoncé dans Le Phocéen.

Habib Beye jeté dans le grand bain ?

Pour Mamadou Niang, bien que Beye n’ait pas le parcours le plus impressionnant possible, « il a toutes les qualités pour prendre une équipe de Ligue 1 ». Le jeune technicien de 46 ans a déjà reçu des offres de Ligue 2 et Ligue 1 mais qu’il avait repoussées le temps d’être prêt. Et si l’OM est le meilleur club de France selon Niang, Habib Beye « a les qualités pour entraîner cette équipe ».