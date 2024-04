PSG : Cette arme secrète dont dispose Luis Enrique contre le Barça

Luis Enrique garde un atout dans sa manche avant de se rendre à Montjuïc, dont Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé profiteront. Le PSG ne jouera pas en championnat et peut désormais penser au match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Luis Enrique en mode reconquête

Après la douloureuse défaite face au Barça au Parc des Princes, Luis Enrique sait qu’il n’a pas d’autre choix que de gagner pour regagner la confiance de tout le monde à Paris. Kylian Mbappé et compagnie se sont mis dans la corde, perdant 3-2 dans cette affiche aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Une défaite que même les plus pessimistes du PSG n’auraient pu imaginer.

Face à cette situation, Luis Enrique sait qu’il doit profiter de tout léger avantage qui augmente les chances de son équipe de gagner à Montjuïc et d’accéder aux demi-finales de cette Ligue des Champions où ils sont l’un des grands favoris pour le titre. En ce sens, la Ligue 1 a fait sa part pour donner au PSG un avantage significatif dans le calendrier après avoir reporté le match qui aurait dû se jouer ce week-end.

Des 6 journées du PSG aux 2 jours de récupération du Barça

Et, alors qu’après le match aller, Luis Enrique avait déjà pu commencer à planifier l’approche du match retour à Barcelone, Xavi ne pourra préparer son équipe pour recevoir le PSG que dimanche, une fois le match de championnat contre Cadix terminé. Ils n’auront ainsi que deux jours libres pour se concentrer sur l’arrivée de Mbappé et Dembélé avec le PSG, qui arriveront frais comme des roses.

En ce sens, disposer de plus de temps de préparation sera idéal pour que Luis Enrique déchiffre la manière de libérer Mbappé de la pression suffocante à laquelle il a été soumis entre Koundé et Araujo, qui a asséché le joueur de Bondy au point de le transformer en ombre. De son côté, Ousmane Dembélé pourrait être la clé de cette équation, l’ancien joueur du Barça a déjà fait mal aux culés avec un but et est présenté comme le facteur x du match retour.

Ainsi, Luis Enrique a un atout dans sa manche, pour lequel Xavi n’a rien à faire, puisqu’on ne peut pas lutter contre les calendriers et cette fois cela a profité au PSG, comme au Barça avant la manche aller.