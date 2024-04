Barça – PSG : Xavi déclare « une véritable guerre » à Luis Enrique

Xavi Hernandez s’attend à match difficile pour le Barça mardi soir contre le PSG, mais reste confiant. L’Espagnol s’attend à une vraie bataille pour ce quart de finale retour de Ligue des Champions.

Barça – PSG : Xavi et ses hommes veulent confirmer

Après quatre ans d’absence à ce niveau de la Ligue des Champions, le FC Barcelone ne veut pas manquer l’occasion d’atteindre les demi-finales. Les hommes de Xavi ont d’ailleurs pris une bonne option sur la qualification en allant disposer du PSG 2-3 au Parc des Princes. Une performance qu’il faudra maintenant confirmer à domicile au Stade de Montjuïc.

Devant leur public, les Blaugrana savent qu’ils ont toutes les chances de passer cette étape cruciale de la compétition devant les Parisiens. L’homme de 44 ans sait que la tâche ne sera pas du tout facile mardi soir et tente de jouer la carte de la pression avec Luis Enrique. Les Français sont déjà fixés sur ce qui les attend en Catalogne dans un peu plus de 24h.

Xavi envoie un message fort au PSG

Invaincus depuis l’humiliante défaite 3-5 concédée à domicile face à Villarreal, les Espagnols n’ont plus perdu de match et sont sur une belle série. De quoi donner un certain regain de confiance à Xavi qui a lâché des mots forts avant les retrouvailles mardi soir. « Mardi, nous aurons une véritable guerre », a déclaré Xavi après la victoire du week-end en Liga face à Cadix.

Les vieux démons de retour en Catalogne ?

Les Catalans le savent, à ce niveau du tournoi, tout est possible avec les scénarios les plus inattendus. Loin de se reposer sur ses lauriers, Xavi sait que son équipe peut « perdre à tout moment ». Cependant, le Barça n’a pas l’intention de se faire surprendre, c’est pourquoi l’entraîneur catalan a déclaré : « Mais nous devons essayer de tirer le meilleur parti de cette opportunité ». Kylian Mbappé et ses partenaires sont prévenus.