Scandale au Camp Nou : Kylian Mbappé va punir le Barça contre le PSG

Sous le feu des critiques après la défaite du PSG face au Barça mercredi passé, Kylian Mbappé prépare le quart de finale retour de Ligue des Champions mardi soir au Camp Nou.

Xavi annonce « la guerre » contre le PSG mardi soir

Mardi soir, le monde du football sera devant le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Victorieux au match aller au Parc des Princes il y a une semaine (3-2), le club entraîné par Xavi Hernandez est désormais le grand favori pour atteindre le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles.

Après la courte victoire de ses hommes en Liga face à Cadix (1-0), samedi soir, le coach des Blaugranas a d’ailleurs annoncé la couleur en envoyant un message très déterminé à la bande à Luis Enrique.

« Je pense, et c’est clair, que nous sommes au meilleur moment de la saison. Nous nous sommes bien battus. Mardi, nous aurons une véritable guerre, mais nous sommes à notre meilleur moment. Cela fait trois mois que nous avons de bonnes performances. Ensuite, c’est le football et nous pouvons perdre à tout moment. Mais nous devons essayer de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Et maintenant vient le plus amusant, le meilleur, le plus beau », a déclaré Xavi en conférence de presse.

Mais l’optimisme règne chez les Rouge et Bleu et un ancien du club de la capitale française pense que ce match retour sera frappé de l’empreinte d’un homme : Kylian Mbappé.

Luis Fernandez voit Kylian Mbappé sauver le Paris SG

Avec un but de retard à rattraper, le Paris Saint-Germain pourra compter sur Kylian Mbappé mardi soir face au FC Barcelone. Méconnaissable au match aller, l’attaquant de 25 ans n’a pas réussi à peser véritablement sur la rencontre. Mais Luis Fernandez pense que le meilleur buteur de l’histoire du PSG va pouvoir se sublimer sur la pelouse du Camp Nou comme en février 2021, où il avait planté un triplé contre le Barça.

« Kylian peut te retourner une situation. Pourquoi ? Parce qu’il l’a déjà fait. Il aura certainement très envie parce que d’ici à mardi prochain, il va en entendre des critiques. Il a le mental pour s’en nourrir. C’est un champion, il l’a déjà fait en équipe de France, pourquoi il ne le ferait pas avec le Paris Saint-Germain », s’est interrogé l’ancien joueur et entraîneur du Paris SG.