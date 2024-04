L’OM l’a surpris : un milieu fait des confidences sur son transfert

Alors que l’OM se prépare pour le match retour contre Benfica en quart de finale de la Ligue Europa, un milieu de terrain s’est confié sur son arrivée au club et l’ambiance autour de l’équipe phocéenne.

Geoffrey Kondogbia surpris face à la passion de l’OM

L’Olympique de Marseille a vécu un été mouvementé sur le marché des transferts, avec l’arrivée de plusieurs joueurs de renom comme Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, et Geoffrey Kondogbia. Cependant, malgré ces renforts, l’OM n’a pas atteint les objectifs escomptés, notamment en ce qui concerne la qualification pour la Ligue des Champions.

Occupant actuellement la 8e place du championnat, le club phocéen a quasiment adieu à cet objectif. Les Olympiens devrait à présent batailler dans l’espoir de se qualifier pour les autres coupes européennes. Geoffrey Kondogbia, l’un des nouveaux visages de l’effectif marseillais, a d’ailleurs partagé son ressenti sur son arrivée à Marseille.

Photo : Geoffrey Kondogbia se confie sur son arrivée à l’OM

Dans une interview accordée à Canal Football Club, l’international centrafricain a exprimé sa surprise face à la passion et à la diversité qui caractérisent le supporteur marseillais. Pour lui, ce qui l’a le plus marqué, c’est cette capacité des supporters à s’unir derrière un seul drapeau, peu importe « leur âge, leur religion ou leur couleur de peau ».

Une expérience unique en son genre

La ferveur qui entoure l’Olympique de Marseille impressionne régulièrement les nouvelles recrues, qui découvrent un environnement unique où le football occupe une place centrale dans la vie des habitants de Marseille. Cependant, cette passion peut également connaître des hauts et des bas, comme en témoigne la réunion houleuse de septembre dernier entre les groupes de supporters et la direction du club, entraînant le départ de Marcelino.

Pour Geoffrey Kondogbia, cette diversité et cette passion enivrante sont ce qui fait la force et la beauté de l’OM. Il assure que cette expérience est unique et qu’il « n’a jamais rien vu de tel ailleurs ». Cela témoigne de l’attachement profond des supporters marseillais à leur équipe, malgré les difficultés rencontrées au fil de la saison. Ils seront encore nombreux au stade Vélodrome ce jeudi prochain pour pousser leur équipe vers la victoire contre Benfica en Ligue Europa.