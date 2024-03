Mercato OM : Les aveux inattendus de Marcelino sur son départ !

Les dernières révélations de Marcelino sur les circonstances de son départ de l’OM surprennent bon de supporters et apportent un nouvel éclairage sur cette période tumultueuse.

Marcelino ne songeait pas un départ de l’OM

Marcelino conservera sans aucun doute des souvenirs marquants de son passage à l’Olympique de Marseille cette saison. Après un départ prématuré du club phocéen en septembre dernier, le technicien espagnol de Villarreal a eu l’occasion de retrouver son ancienne équipe en huitième de finale de la Ligue Europa. Malgré une défaite 3-1 au match retour, l’OM s’est finalement qualifié pour les quarts de finale de la compétition européenne, laissant ainsi Marcelino avec des sentiments mitigés.

Lors d’une entrevue avec la chaîne Movistar+, le technicien de 58 ans est revenu sur son départ inattendu de l’OM, avouant qu’il n’avait pas prévu de quitter le club après la réunion houleuse entre les supporters et la direction. Il a mentionné les « menaces faites aux dirigeants dans le bureau même du président », ce qui a provoqué une série de départs au sein du club. C’est cette situation qui l’a finalement poussé à reconsidérer sa position et à partir. « Si vous décidez d’aller dans un sens et que d’autres se mettent en retrait pour partir alors qu’ils ont parié sur moi, alors qu’est-ce que je fais ici (à Marseille, ndlr) ? »

Un choix influencé par le départ de plusieurs membres de la direction

La décision collective prise par certains membres du directoire de l’OM de se retirer temporairement de leurs fonctions a eu un impact sur Marcelino. En effet, si le président Pablo Longoria est finalement revenu à son poste après plusieurs jours de réflexion, ce n’est pas le cas de Javier Ribalta, David Friio et Pedro Iriondo ont quitté l’OM quelques jours plus tard. La démission de Marcelino a donc a été influencé par l’incertitude entourant le club à ce moment-là, ce qui a rendu sa situation précaire.

Il était venu difficile pour lui de rester dans ces conditions. « Les conversations se sont poursuivies jusqu’à ce que nous arrivions à la conclusion que la meilleure chose à faire était de clore notre chapitre là-bas », a-t-il confessé. Malgré cette expérience difficile à Marseille, Marcelino ne ferme pas la porte à l’idée d’entraîner à nouveau une équipe étrangère à l’avenir. Il reconnaît que son passage à l’OM l’a marqué mais reste ouvert à de nouvelles opportunités.

Dans tous les cas, ces déclarations de Marcelino mettent en lumière les défis et les tensions internes auxquels peuvent être confrontés les entraîneurs dans le monde du football, notamment lorsqu’ils sont confrontés à des vagues de contestation et de mouvements instables au sein des clubs.