Bordeaux, le juge de paix pour l’ASSE après la tempête à Ajaccio ?

L’AS Saint-Etienne se prépare pour rebondir, après sa défaite surprise à Ajaccio. Olivier Dall’Oglio a pris une première disposition, en vue de la venue de Bordeaux à Saint-Etienne, samedi.

ASSE-Bordeaux pour rebondir

L’AC Ajaccio et son entraineur Olivier Pantaloni ont réussi le coup parfait contre l’AS Saint-Etienne. Comme promis, ils ont mis fin à la série positive des Verts au stade Michel-Moretti, devant 6000 spectateurs. L’ASSE s’est inclinée (2-0), alors qu’elle était invaincue lors de ses 8 précédents matchs et n’avait concédé aucun but sur les 5 derniers matchs consécutifs. « On n’est pas du tout invincibles, on sait qu’on peut perdre », a relativisé Olivier Dall’Oglio.

Cette défaite à Ajaccio pourrait être lourde de conséquences pour l’équipe stéphanoise. Elle reste certes à la 2e place du podium, mais provisoirement. L’équipe d’Angers pourrait reprendre cette place qualificative pour la montée directe en Ligue 1, si elle prend un point à Grenoble ce lundi (20h45). En cas de victoire du SCO, Saint-Etienne serait reléguée à la 3e place, à trois points du club Anjou. Du coup, elle n’aurait plus son destin en main, dans la course pour la montée directe.

Mais la course n’est pas encore terminée. Il reste encore 6 journées dans le sprint final. L’AS Saint-Etienne peut donc rebondir et ses concurrentes peuvent également chuter, comme elle à Ajaccio.

Thomas Monconduit

Pour se donner les moyens de réenclencher une série, Olivier Dall’Oglio et son équipe ont déjà remis le bleu de chauffe. Ce lundi, ils ont entamé la préparation du match contre Bordeaux, mais à huis clos. Et ce sera ainsi lors des quatre autres séances de la semaine. L’entraineur des Verts a décidé de travailler avec ses joueurs, en toute discrétion, en se repliant sur eux-même à l’Etrat.

Le technicien gardois espère tire les enseignements de cette défaite, afin de mieux aborder les autres virages serrés, dans la course vers l’élite. « Ce match doit nous servir à quelque chose. Si on apprend bien la leçon, on sera meilleurs », a-t-il déclaré.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne était privée de deux arrières latéraux : Yvan Maçon et Dennis, contre Ajaccio. De plus, le meilleur buteur de l’ASSE, Ibrahim Sissoko, s’est blessé à l’échauffement et il n’a pas disputé la rencontre à Ajaccio. Sans oublier que les Stéphanois ont fini le match à 10 contre 11, à la suite de l’expulsion de Thomas Monconduit (84e)