Stade Rennais : Ça chauffe, Julien Stéphan bientôt limogé ?

La colère règne au sein du Stade Rennais après une troisième défaite d’affilée en championnat de France. Le poste du technicien du club, Julien Stéphan est menacé.

Julien Stéphan sous pression au Stade Rennais ?

L’ambiance n’est pas bonne au Stade Rennais. Le président du club, Olivier Cloarec est en colère suite à la défaite de Rennes face au Toulouse FC le samedi 13 avril 2024 pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les dernières performances de l’équipe laissent à désirer.

Les hommes du technicien Julien Stéphan ont aligné trois défaites consécutives lors leurs trois derniers matchs contre le RC Strasbourg pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, contre l’AS Monaco en clôture de la 28e journée du championnat de France. Les Rennais ont encore chuté à domicile face aux Toulousains.

Ce nouveau revers a provoqué l’ire du président du club, Olivier Cloarec. Il menace de sévir si les mauvais résultats continuent. Il critique vertement la performance de l’équipe. « La deuxième mi-temps contre le TFC était un vrai supplice. On l’a mal vécu, on l’a fait savoir aux joueurs. On est sans voix devant le comportement de l’équipe », a lâché le dirigeant.

#RéactionSRFC



🎙 La réaction de Julien #Stéphan après la défaite 2-1 du Stade Rennais face à Toulouse : « Il est hors de question de terminer la saison en roue libre. »

–

📽 : @penvenCpic.twitter.com/MPtJiXx2gY — Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) April 13, 2024

Le Stade Rennais vise l’Europe la saison prochaine

Les Rouge et Noir visent la qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. « L’Europe ? Évidemment, c’est un objectif affiché en début de saison, ça fait six ans qu’on est européen, on a le budget pour ça, une équipe qui a été montée pour ça. Ne pas l’être serait assurément un échec. On assumera », a poursuivi Olivier Cloarec.

Les mauvais résultats du club pendant ce sprint final pourraient provoquer le départ du technicien du club, Julien Stéphan. « On fera le bilan à la fin, mais la saison n’est pas finie, je veux qu’on défende plus haut, plus fort les couleurs du Stade Rennais », a déclaré le dirigeant breton.

Julien Stéphan a prolongé son bail avec le Stade Rennais le 25 mars dernier. Il est sous contrat à Rennes jusqu’en 2026. Mais il pourrait vite faire ses valises s’il ne comble pas les attentes de ses dirigeants.