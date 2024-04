Brice Samba vers un retour à l’OM ? Un premier verdict tombe !

Travaillant déjà sur son prochain mercato estival, la direction de l’OM a récemment été associée à un possible deal avec le RC Lens pour récupérer Brice Samba. Mais cette opération semble déjà vouée à l’échec.

Brice Samba, le candidat idéal pour remplacer Pau Lopez à l’OM ?

L’incertitude plane sur l’avenir de Brice Samba au Racing Club de Lens, avec des signaux indiquant un possible départ cet été. Le gardien de but numéro un des Sang et Or pourrait en effet voir son statut remis en question avec l’arrivée d’un nouveau concurrent au poste de gardien.

Hervé Koffi, en provenance de Charleroi, serait proche de rejoindre le RC Lens pour occuper le rôle de titulaire dans les cages, ce qui risque d’accélérer le départ de l’international français. Ces développements ont rapidement alerté certains supporters de l’OM.

Ces derniers voient en Brice Samba une option possible pour renforcer l’équipe phocéenne, surtout dans un contexte où l’avenir de Pau Lopez semble aussi incertain. Cependant, selon les déclarations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, un retour de l’ancien Marseillais n’est pas du tout envisagé entre les différentes parties.

Ce n’est pas envisageable pour le moment

Interrogé sur cette possibilité, Mohamedi Toubache-Ter a été catégorique en affirmant que l’Olympique de Marseille n’est pas intéressé à l’idée de récupérer Brice Samba, dont le bail expire en juin 2028 avec le RC Lens. Cette mise au point vient contredire les rumeurs entourant un éventuel retour du natif de Linzolo à Marseille.

« Samba à l’OM ? Soyons sérieux. C’est pas envisageable ? Pas du tout, pas à ma connaissance », a-t-il répondu sur X. L’insider a aussi démenti un intérêt de Marseille pour Guillaume Restes, le gardien de Toulouse. Toubache-Ter a assuré que l’OM n’avait formulé aucun intérêt pour Restes, soulignant ainsi que le club phocéen explore d’autres pistes pour renforcer ses rangs cet été.

Ainsi, malgré les spéculations et les espoirs de certains supporters, il semble que Brice Samba ne fasse pas partie des plans de l’OM pour la prochaine saison. Les Phocéens poursuivent leurs recherches pour trouver les renforts adéquats, mais ni Samba, ni Restes ne devrait être inclus dans cette stratégie de recrutement.