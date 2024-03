OM : Pau Lopez ne cherche pas d’excuses face au Paris SG

48 heures avant le choc contre le PSG, l’OM enregistre de nombreuses blessures en son sein. Malgré ces obstacles, Pau Lopez exprime sa détermination et son refus de trouver des excuses.

OM : Pau Lopez reste très confiant avant d’affronter le PSG

Malgré une trêve internationale censée permettre aux équipes de souffler et de récupérer leurs joueurs blessés, l’Olympique de Marseille se retrouve toujours en proie à une infirmerie bien remplie. Les espoirs de voir l’effectif se reconstituer se sont vite dissipés, avec l’ajout de nouveaux noms à la liste des blessés, notamment Bamo Meïté, Ismaïla Sarr et Jonathan Clauss. De plus, les incertitudes entourant Leonardo Balerdi et Pape Gueye compliquent la tâche à Jean-Louis Gasset pour composer son équipe contre le Paris Saint-Germain dimanche.

Certains observateurs doutent même des capacités de l’OM à rivaliser face au PSG, mais cette perspective ne trouve pas écho dans le vestiaire marseillais. Pau Lopez, gardien titulaire de l’OM, affiche une confiance inébranlable en son équipe malgré les difficultés. Présent en conférence de presse, le portier a mis en avant la responsabilité de chaque joueur avec le maillot de l’OM et rejette tout excuse. Pour lui, l’important est de se concentrer sur les joueurs disponibles et de donner le meilleur sur le terrain. « Je suis confiant pour les joueurs qui seront là. Tous les joueurs ont une responsabilité avec le maillot de l’OM », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Inutile d’utiliser la fatigue ou les blessure comme excuse

Pau Lopez a également tenu à rectifier certains points, notamment l’excuse de la fatigue avancée après la défaite contre Rennes avant la trêve internationale. Selon lui, il est inutile d’utiliser cet argument comme excuse et il refuse de se cacher derrière les blessures pour expliquer les défaites. Il souligne l’importance de l’attitude mentale et de l’engagement de chaque joueur pour surmonter les obstacles. « Même s’il y a des blessures… Les joueurs qui sont restés se sont reposés », a-t-il ajouté.