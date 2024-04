RC Lens Mercato : Un cadre veut claquer la porte !

Le RC Lens boucle déjà l’arrivée de nouveaux joueurs. Un cadre de l’équipe est annoncé sur le départ à la fin de la saison.

Le RC Lens croit-il à l’Europe la saison prochaine ?

Le RC Lens explore plusieurs pistes sur le marché des transferts pour renforcer son effectif afin de mieux démarrer la campagne prochaine. Cette saison, les performances des Sang et Or laissent à désirer. L’équipe entraînée par Franck Haise galère en championnat de France depuis plusieurs semaines.

En course pour la qualification à une compétition européenne la saison prochaine, le club artésien semble abandonner cet objectif. Le club enchaîne des résultats décevants pendant ce sprint final.

Franck Haise et sa troupe n’ont plus glané le moindre succès en Ligue 1 depuis quatre journées. Le RC Lens a chuté devant l’OGC Nice pour le compte de la 26e journée du championnat de France et contre le LOSC Lille lors du derby du Nord pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or ont concédé un match nul à domicile face au Havre le samedi 6 avril 2024 à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1 et ont essuyé un nouveau revers face au FC Metz le vendredi 12 avril 2024 en ouverture de la 29e journée de Ligue 1.

Le RC Lens tient sa première recrue estivale

Le club s’active en coulisses pour attirer de nouveaux joueurs afin de retrouver le sourire. La direction des Sang et Or a déjà bouclé l’arrivée de sa première recrue estivale.

Le gardien de but burkinabé évoluant au Charleroi en Belgique, Hervé Koffi (27 ans) viendra dans le club artésien à la fin de la saison pour un montant de 2 millions d’euros. Il va parapher un contrat de 4 ans avec le RC Lens.

Brice Samba sur le départ cet été ?

Cette arrivée d’Hervé Koffi dans les cages du RC Lens va créer une forte concurrence à ce poste. Le gardien titulaire Brice Samba va perdre son statut de gardien principal.

Selon les informations du journaliste pour DH les Sports +, Julien Parcinski, Samba devrait plier ses bagages lors du prochain mercato estival. Sa destination n’est pas encore connue.

La source indique qu’il pourrait rejoindre un club en Arabie Saoudite. L’international français est sous contrat au RC Lens jusqu’en en 2028. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 15 millions d’euros.