Kylian Mbappé lâche une bombe à Barcelone, le PSG ne va pas aimer

Kylian Mbappé a répondu à ses détracteurs en portant le PSG en demi-finales de Ligue des Champions avec un doublé à Barcelone. Une nouvelle performance à l’issue de laquelle il a lâché une grande annonce.

Kylian Mbappé lucide mais intransigeant

Si à Paris on entretient encore un mince espoir de voir Kylian Mbappé rester, ils peuvent désormais oublier cette hypothèse. Luis Enrique a récemment évoqué la possibilité qu’il prolonge si le PSG gagne la Ligue des Champions, mais cela ne devrait jamais arriver.

Le Bondynois s’est exprimé face aux médias après avoir marqué les deux derniers buts de la victoire qui a offert au Paris Saint-Germain une place en demi-finale de la Ligue des champions aux dépens du Barça. Deux mois et demi avant l’expiration de son contrat, et avant d’être félicité par Xavi Hernández dans la zone mixte de l’ Estadi Olímpic de Montjuïc, on a demandé à l’attaquant français s’il allait revenir sur sa décision concernant son avenir.

Sa réponse a été claire : « Non, non, non », a répondu Mbappé, comme rapporté par le Mundo Deportivo. Une réponse qui a le mérite d’être claire.

Mbappé veut quitter le PSG la tête haute

Avec le Real Madrid comme destination la plus probable, Kylian Mbappé est concentré sur son premier titre de champion d’Europe le 1er juin à Londres. Il a réédité son rêve « de gagner la Ligue des Champions avec Paris ». Pour l’attaquant de 25 ans, c’est un pas de plus maintenant contre une grande équipe alors qu’ils vont désormais essayer d’arriver à Wembley avec un choc à venir en demi-finales face à Dortmund.

Après six jours passés à préparer le choc retour face au Barça, ils sont récompensés pour leurs efforts. » C’est un grand jour pour le club et félicitations à tous les gens. L’équipe de la capitale de mon pays est très spéciale, j’ai rêvé de ces qualifications quand je suis arrivé au PSG. C’est un grand jour pour le club », a confié Mbappé après le match.