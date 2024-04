Barça – PSG : La célébration de Mbappé qui fait polémique en Catalogne

Kylian Mbappé a été le grand acteur de la victoire 4-1 du PSG mardi face au Barça. L’attaquant s’est aussi illustré par une célébration iconique qui passe visiblement mal en Catalogne.

Barça – PSG : Mbappé dans toute sa grandeur en catalogne

Le Barça a beaucoup souffert en seconde période. Avec un joueur en moins sur le terrain, après l’expulsion d’Araujo à la 30e minute du match, les hommes de Xavi Hernández n’ont pas réussi à vaincre la pression suffocante du PSG et à contenir leurs attaques constantes.

L’une d’elles, avec Dembélé à l’intérieur de la surface, s’est soldée par un penalty concédé par Cancelo, terrible dans les tâches défensives toute la soirée. Mbappé, copieusement critiqué après le match aller, ne s’est pas fait prier. Toujours aussi mortel dans les onze mètres, l’attaquant de 25 a mis la balle hors de portée de Ter Stegen pour porter le score à 3-1.

Il a ensuite sauté par-dessus le bord du terrain pour célébrer avec les 5 000 supporters du PSG qui profitaient du match à l’Estadi. Cette célébration a créé une polémique, puisque certains supporters barcelonais demandaient l’expulsion de la star parisienne.

Que prévoit le règlement ?

Sur le coup, même Luis Campos a tremblé depuis les tribunes pour son protégé. D’après Sport, le directeur sportif du PSG, présent aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi, a rappelé par des gestes que Mbappé avait déjà du jaune. En effet, le Bondynois avait déjà été averti après une embrouille avec Iñigo Martínez, le défenseur du Barça.

Cependant, Kylian Mbappé devrait-il s’inquiéter après sa célébration, n’ayant surtout pas été sanctionné par l’arbitre ? Selon le règlement, les footballeurs sont autorisés à célébrer un but, mais ils doivent le faire avec modération ; les célébrations coordonnées ne sont pas autorisées et il ne faut pas perdre trop de temps. Si un joueur quitte le terrain pour célébrer un but, il ne sera pas averti, mais devra revenir sur le terrain le plus tôt possible.

Cependant, si un but est refusé, le joueur sera averti pour l’une des actions suivantes : Escalader les clôtures ou s’approcher des spectateurs de manière dangereuse ; Agir de manière provocatrice ou excessive ; Se couvrir la tête ou le visage avec des masques ou d’autres objets ; Enlever son maillot ou couvrir la tête avec. L’UEFA appréciera !