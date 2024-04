Dall’Oglio et Saint-Etienne encaissent un coup terrible avant Bordeaux

L’AS Saint-Etienne a annoncé une mauvaise nouvelle, dans un communiqué officiel, concernant la blessure de son buteur Ibrahim Sissoko.

Lésion musculaire pour Ibrahim Sissoko, la durée de son absence encore indéterminée

L’ASSE sera privée de son meilleur buteur, Ibrahim Sissoko contre Bordeaux, samedi (19h). Les résultats des examens complémentaires passés ce début de semaine confirment une lésion musculaire au mollet de la jambe droite de l’attaquant. L’information est donnée par le club ligérien, à travers un communiqué médical officiel.

Toutefois, Saint-Etienne ne précise pas la durée de l’indisponibilité de l’international Malien (3 sélections). Elle sera déterminée ultérieurement, en fonction de l’évolution de sa cicatrisation, d’après la précision de l’ASSE.

Saint-Etienne privée de son meilleur buteur

Pour rappel, Ibrahim Sissoko s’est blessé lors de l’échauffement au stade Michel-Moretti, avant le match face à Ajaccio, samedi dernier. Du coup, il avait été écarté du groupe et n’avait pas pris part à la rencontre de la 32e journée de Ligue 2. Les Stéphanois avaient perdu le match, en l’absence de leur avant-centre vedette, auteur de 11 buts et une passe décisive, en 27 matchs disputés en championnat cette saison.

La blessure d’Ibrahim Sissoko est un coup dur pour Olivier Dall’Oglio et son équipe, dans le sprint final. En plus d’être décisif, il formait un trio offensif complémentaire avec Mathieu Cafaro et Irvin Cardona. Son absence a d’ailleurs été ressentie en Corse où les Verts n’ont pas marqué de but, alors qu’ils avaient inscrit 18 buts dans leur série d’invincibilité de 7 victoires et un nul. L’entraineur de l’ASSE va devoir trouver la solution contre Bordeaux, à Geoffroy-Guichard.