C’est officiel ! Le PSG connaît son entraîneur pour la saison prochaine

Depuis la qualification du PSG en demi-finales de Ligue des Champions, les rumeurs sur l’avenir de Luis Enrique ont refait surface. Dans la capitale française, c’est désormais un sujet clos.

Quatre ans après, le PSG vise sa deuxième finale de Ligue des Champions

Le PSG avait manqué une occasion rêvée de soulever, pour la toute première fois de son histoire, le trophée de la Ligue des Champions le 23 août 2020. A l’époque, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont tombés les armes à la main face au Bayern Munich. Depuis, Paris n’a plus atteint les demi-finales de la compétition, mais avec Luis Enrique, c’est désormais chose faite. On se remet à rêver d’un premier titre européen, et ce n’est pas pour déplaire à Nasser Al-Khelaifi.

A l’issue de la victoire 4-1 du PSG face au Barça mardi, le président du club français a laissé transparaître sa joie face à ce « moment historique pour le club ». Le dirigeant qatari se réjouit de voir une équipe parisienne soudée, dans laquelle « tout le monde se bat les uns pour les autres », une première selon lui depuis 13 ans. De quoi lui faire conclure que Luis Enrique est « le meilleur entraîneur du monde », au micro de Canal+.

Paris a tranché pour l’avenir de Luis Enrique

Quelques heures après le coup de sifflet final du match retour face au Barça, la presse catalane, notamment Sport, a lancé une grosse révélation. Deco aurait tenté de faire revenir Luis Enrique en Liga, estimant qu’il est la pièce manquante au projet voulu à Barcelone. Et quand bien même rien n’est possible avant 2025, le club garde espoir pour un retour de l’homme de 53 ans. Cependant, au PSG, l’avenir de Enrique est clair et déjà scellé, comme le confirme le journaliste Laurent Perrin.

ans un direct sur Le Parisien, il a indiqué que « Luis Enrique est très très bien à Paris. Il est heureux d’avoir ce groupe et de le faire progresser avec une réelle vision. Tout le monde a envie qu’il reste très longtemps ». Et quand il dit tout le monde, c’est avec Nasser Al-Khelaïfi en tête, conscient du fait qu’il « tient enfin un entraîneur avec lequel il peut regarder à moyen et long terme ». En clair, Luis Enrique sera encore là sur le banc parisien la saison prochaine.