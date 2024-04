Comment le PSG a détruit le projet du Barça en une soirée

Le PSG n’a pas fait qu’éliminer le Barça mardi soir de la Ligue des Champions. Le club français, en lui infligeant une sévère défaite 4-1 en quart de finale, a aussi mis un gros coup au projet piloté par Deco.

Barça – PSG : Un statut et beaucoup d’argent perdus

Au-delà des lectures purement sportives, l’erreur de Ronald Araujo, l’éventuelle erreur de Xavi Hernández en sortant Lamine Yamal, la faute de Cancelo sur Dembélé ou le doublé de Mbappé, le Barça a perdu contre le PSG plus qu’un match. Le club espagnol a également perdu son statut et beaucoup d’argent, en plus de deux autres titres d’un coup.

Autrement dit, pour Deco, le directeur sportif du club, c’est une immense catastrophe pour une autre raison. Au-delà des erreurs reprochées à l’arbitre désigné pour le choc contre le Paris Saint-Germain, le Barça en tant qu’institution, devra faire un exercice d’autocritique plus profond pour avoir manqué l’occasion de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde des Clubs.

Une compétition réformée de la FIFA à laquelle seront présents l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, où seront également les autres grands de l’Europe et une compétition avec laquelle beaucoup d’argent et beaucoup plus de statut sont perdus pour le Barça.

Un revers économique important pour le Barça

Tout d’abord, avec sa défaite, le Barça se retrouve exclu de la course à la Coupe du monde de football qui se déroulera aux États-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet 2025. Et ce revers sportif, de prestige, dû à la nouvelle compétition perdue, fait aussi ressortir les couleurs de l’entité du fait de ses mauvais résultats ces dernières années.

Mais, comme on dit, pas seulement à cause de l’élimination d’hier, puisque, logiquement, même cela serait supporté avec un certain aplomb par Deco, mais parce que cet adieu entraînerait un revers économique important. Et le fait est que l’Atletico et le Real, les deux seuls représentants espagnols qui seront présents à l’événement, pour le simple fait d’être là, remporteront 50 millions d’euros.

Selon Don Balon, Il s’agit là d’une somme qui était clé pour l’économie du club catalan, mais ce chiffre peut aussi augmenter à mesure que la compétition progresse jusqu’à un total de 50 millions supplémentaires que le gagnant remportera. Inutile de dire qu’avec ces arguments en main, la défaite face au PSG est catastrophique statutairement et financièrement, et cela aura un impact direct et total sur le marché.