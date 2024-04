Chaos à Montjuïc : Le PSG explose le vestiaire du FC Barcelone

La tension monte d’un cran au sein du vestiaire du FC Barcelone après la lourde défaite face au PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Tensions au FC Barcelone après la claque face au PSG

La défaite cuisante du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain au match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions le mardi 16 avril 2024 continue de faire mal aux Catalans.

Les joueurs sont divisés. Certains critiquent vertement la sortie prématurée de Ronald Araujo. Le défenseur barcelonais a écopé d’un carton rouge suite à une faute sur l’attaquant parisien Bradley Barcola. Il a quitté ses coéquipiers dès la 30e minute de jeu. Cette sortie a permis au PSG de prendre le match en mains. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont laminé les Blaugrana sur un score (1-4).

Le milieu de terrain allemand Ilkay Gündogan désigne Ronald Araujo comme le responsable de l’élimination du FC Barcelone. « Je suis déçu, très déçu. C’était entre nos mains et nous l’avons donné au PSG. Nous le leur avons donné de la manière la plus simple. Araujo ? C’est difficile à dire. Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s’il touche le ballon ou pas », a réagi le joueur.

Vague de soutien à Ronald Araujo

Le défenseur français Jules Koundé n’a pas aimé cette sortie médiatique de l’Allemand. Il a apporté son soutien à Araujo. « Immense déception de ne pas se qualifier pour les demi-finales alors que nous avions tout pour le faire. Au fait, nous gagnons en équipe et perdons en équipe, toujours », a écrit Koundé.

Même réaction du côté de Sergi Roberto. Il a indiqué qu’une seule personne n’est pas responsable de la défaite du club. « Plus unis que jamais maintenant, ici nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble », a-t-il réagi. Ronald Araujo a répondu sèchement à Ilkay Gündogan. « Je préfère garder ce que je pense pour moi. J’ai des codes et des valeurs qu’il faut respecter », a réagi le défenseur uruguayen.