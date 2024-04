Le PSG saisit l’UEFA après son exploit face au FC Barcelone !

Mardi soir, le PSG a éliminé le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Après le match, le club de la capitale a saisi l’UEFA pour dénoncer les supporters barcelonais.

Le PSG dénonce des actes racistes contre Ousmane Dembélé

Le retour d’Ousmane Dembélé à Barcelone a été très animé. Élu homme du match du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre les Blaugranas et le Paris Saint-Germain, l’attaquant de 26 ans a notamment été confronté à des actes racistes.

D’après les renseignements obtenus par RMC Sport, tous ces faits ont poussé les dirigeants du club de la capitale française, à saisir l’UEFA en envoyant une lettre officielle pour dénoncer les agissements discriminatoires ainsi que les cris racistes proférés par certains supporters du Barça contre le numéro 10 de l’effectif de Luis Enrique.

Après les gestes racistes et les saluts nazis dans le parcage visiteurs au Parc des Princes lors du match aller, l’image du club espagnol est une nouvelle fois ternie par une frange de ses supporters. D’ailleurs, l’instance européenne a sévi ce jeudi.

Le Barça sanctionné pour des gestes racistes au Parc des Princes

L’UEFA a infligé ce jeudi plusieurs sanctions au FC Barcelone après le comportement de ses supporters lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le club culé est notamment condamné à plusieurs amendes en raison de gestes racistes, de dégradations et de l’usage d’engins pyrotechniques.

Les Blaugranas sont ainsi punis d’une amende de 2.000 euros pour les fumigènes et feu d’artifices utilisés par ses supporters. Joan Laporta et les siens vont également devoir verser 5.000 euros dans les caisses de l’institution européenne pour les dégradations et les dégâts sur les sièges du Parc des Princes.

À ce montant, le Barça devra ajouter le prix des réparations, à régler après des services de Nasser Al-Khelaïfi. Pour les actes racistes de ses socios dans les tribunes de l’antre parisien, le Barça a été sanctionné d’une grosse amende de 25.000 euros.

Une sanction financière à laquelle est couplée une fermeture du parcage visiteurs un match avec sursis. Une conséquence directe des vidéos montrant des supporters du Barça en train d’effectuer des saluts nazis et d’imiter des singes lors du quart de finale aller contre le Paris SG.