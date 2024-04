Après l’exploit à Barcelone, le PSG confirme une décision historique

Après l’exploit des hommes de Luis Enrique à Barcelone en quart de finale retour de Ligue des Champions, le PSG a confirmé une décision historique pour l’avenir du club.

Le PSG va quitter le Parc des Princes

En conflit avec la Mairie de Paris d’Anne Hidalgo, le Paris Saint-Germain aurait définitivement tranché en faveur d’un départ du Parc des Princes. Désireux de devenir propriétaire de son propre terrain et face au refus catégorique des autorités municipales de lui vendre l’enceinte de Saint-Denis, Nasser Al-Khelaïfi ne souhaiterait plus faire marche arrière et aurait donc pris la douloureuse décision de quitter le stade de la Porte d’Auteuil pour construire son propre édifice de 65.000 places, selon les informations du journaliste Abdellah Boulma.

La décision de quitter le Parc des Princes est définitive – ce n'est pas du bluff. Sur la vingtaine de sites explorés pour la construction du nouveau stade de 65 000 places, au moins 4 candidats ont fait l'objet d'une exploration plus approfondie. Le Parc pourrait être conservé… — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) April 18, 2024

« La décision de quitter le Parc des Princes est définitive – ce n’est pas du bluff. Sur la vingtaine de sites explorés pour la construction du nouveau stade de 65 000 places, au moins 4 candidats ont fait l’objet d’une exploration plus approfondie. Le Parc pourrait être conservé pour accueillir divers événements sportifs/culturels ou même les équipes féminines ou de jeunes du Paris SG », écrit Boulma sur son compte Twitter ce jeudi matin.

Le projet du nouveau stade devrait normalement prendre beaucoup de temps, les procédures étant particulièrement longues sur ce type de gros dossier. Surtout qu’il faudra également convaincre les supporters parisiens, notamment le Collectif Ultras Paris, qui ont déjà pondu un communiqué pour dire qu’ils s’opposaient à un départ du Paris SG de son mythique stade.

Pas facile de quitter le Parc des Princes pour le PSG

Engagé avec la Mairie de Paris pour le Parc des Princes jusqu’en 2044 avec un loyer annuel compris entre 2 et 2,5 millions d’euros, Nasser Al-Khelaïfi est conscient qu’il ne sera pas aussi facile de quitter les lieux. D’où la décision de conserver l’enceinte de 45.000 places « pour accueillir divers événements sportifs/culturels ou même les équipes féminines ou de jeunes du PSG », précise Abdellah Boulma.