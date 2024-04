Vente OM : Les Saoudiens déboutés, Zidane a trouvé son futur club !

Le rêve de voir Zinedine Zidane sur le banc marseillais, en cas de la vente OM aux Saoudiens, s’effondre. L’ancien entraîneur du Real Madrid se dirige tout droit vers le Bayern Munich.

Vente OM : Les Saoudiens n’ont aucun accord avec Zinedine Zidane ?

Après une période de repos bien méritée, Zinedine Zidane s’apprête à faire son retour sur les terrains. Libre depuis son second départ du Real Madrid en juin 2021, le technicien français a récemment exprimé son désir de retrouver un banc de touche. Trois options ont alors été citées pour son retour à la compétition.

Si le Real Madrid et la Juventus étaient présentés comme des destinations favorites, l’Olympique de Marseille semblait aussi être l’option la plus la plus plausible. D’autant plus que Zizou n’a jamais caché son affection pour l’OM. De plus, France Bleu Provence révélait l’existence de négociations secrètes entre Zinedine Zidane et l’Arabie saoudite.

Ayant obtenu certaines garanties financières, l’ancien entraîneur du Real Madrid aurait même donné son accord pour devenir le nouveau manager de l’OM en cas de rachat du club par les Saoudiens. Ces révélations ont ravivé l’espoir chez les supporters marseillais, qui rêvent de voir un jour Zinedine Zidane entraîner leur équipe favorite.

Sauf que ce scénario a peu de chances d’aboutir pour deux raisons majeurs. Tout d’abord, Frank McCourt ne manifeste jusqu’ici aucune intention de céder son club aux Saoudiens, ce qui complique la concrétisation de la vente OM. Ensuite, Zinedine Zidane se dirige vers une autre destination : le Bayern Munich.

Signature imminente avec le Bayern Munich

En effet, malgré les multiplies démentis en Allemagne, une nouvelle bombe médiatique a été lancée par Pepe Gil-Vernet. Le journaliste de Mundo Deportivo assure que Zinedine Zidane négocie avec le club bavarois depuis un certain temps et qu’un accord est sur le point d’être conclu entre les deux parties.

Si ces négociations venaient à aboutir, Zizou signerait au Bayern Munich afin de succéder à Thomas Tuchel. Ce dernier, malgré la qualification de son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions, sera démis de ses fonctions au terme de la saison. Son sort est déjà scellé en interne.

🚨🚨 𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗔̀ 𝗨𝗡 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗟'𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡𝗘, selon @pepegilvernet.



Un accord n'a pas encore été signé, mais le Français aurait demandé des renforts à la direction… pic.twitter.com/lfTjFIvmnX — Actu Foot (@ActuFoot_) April 19, 2024

Zidane semble ainsi bien parti pour découvrir la Bundesliga la saison prochaine, ce qui marquera sa première expérience en dehors du banc du Real Madrid. Pour les supporters marseillais, qui rêvaient de voir le natif de La Castellane à la tête de l’Olympique de Marseille, cette nouvelle peut être décevante.

Néanmoins, elle met en exergue le caractère imprévisible du monde du football et les nombreux rebondissements qui peuvent survenir dans les coulisses des négociations et des nominations d’entraîneurs.