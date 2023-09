L’hypothèse d’une future vente de l'OM prend une tournure intéressante avec un accord tacite conclu entre Zinédine Zidane et les Saoudiens.

Vente OM : L’Arabie saoudite arrive avec Zinédine Zidane

L'espoir de voir Zinédine Zidane prendre les rênes de l'Olympique de Marseille revient en force. En effet, quelques jours après le départ prématuré de Marcelino, la direction de l’OM avait rapidement entamé des démarches pour faire venir l’entraîneur français. Selon Mundo Deportivo, le président Pablo Longoria a personnellement contacté le natif de Marseille pour lui proposer le poste, mais sa réponse fut négative.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en juillet 2021, Zinédine Zidane a décliné l'offre de l'OM en raison des inquiétudes concernant le projet actuel du club et l’ambiance tendue qui entoure l'équipe phocéenne. Suite à cet échec, la direction de l’OM s’est alors rabattue sur la piste menant à Gennaro Gattuso et est finalement parvenue à boucler sa signature. L’entraîneur italien est déjà au travail et tentera de ramener un résultat positif face à l'AS Monaco samedi prochain.

Toutefois, Zinédine Zidane ne ferme pas définitivement à la porte à une future arrivée à l’OM. Bien au contraire, l’homme aux trois Ligues des champions semble même ouvert à l'idée de rebondir sur le banc marseillais dans un futur proche. France Bleu lâche une bombe sur ce point, en révélant que Zizou a donné son accord à l'Arabie Saoudite pour prendre les rênes de l’OM en cas de rachat du club. S’il paraissait initialement réticent à cette perspective, le ballon d’Or 1998 a été convaincu par le projet ambitieux de l’état saoudien.

Vente OM : Un budget de 300 M€ à Zinédine Zidane

L'Arabie saoudite, après avoir l'acquisition de Manchester City et Newcastle United en Premier League, ambitionne de franchir un nouveau cap dans le monde du football mondial. Outre l'arrivée des grandes stars du football, comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Neymar, le royaume saoudien aspire désormais à s'approprier l'un des plus grands clubs du continent. Et ses regards se tournent vers l'OM. Plusieurs sources s’accordent à dire que les discussions entre les dignitaires saoudiens et Frank McCourt ont déjà débuté et se poursuivent dans l’espoir de trouver un terrain d’entente, si ce n’est déjà.

Quoi qu’il en soit, une éventuelle arrivée des Saoudiens à la tête de l’OM permettrait au club phocéen de passer dans une autre dimension. Dotés de ressources financières quasi illimitées, les hauts dignitaires saoudiens seraient prêts à investir massivement dans l'équipe, en fournissant des fonds considérables pour le recrutement de joueurs de classe mondiale. La source indique d’ailleurs que l’Arabie saoudite a promis à Zinédine Zidane de bénéficier d’un budget conséquent pour son recrutement à l'OM à hauteur de 300 millions d’euros, ce qui permettrait de rivaliser avec les plus grands clubs du continent.

Toutefois, un obstacle significatif freine la concrétisation de ce projet de grande envergure. Frank McCourt se montre jusqu’ici très exigeant dans les négociations avec la monarchie saoudienne, réclamant plus d’un demi-milliard avant de céder le contrôle total du club. Les tractations entre les deux parties seraient en cours de traitement. Si l'Arabie saoudite réussit à s'emparer de l'OM, cela devrait marquer le début d'une nouvelle ère, avec Zinédine Zidane à la tête du club. C’est le rêve de bon nombre de supporters. Il faudra ainsi suivre de très près le dossier de la vente OM.