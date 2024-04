OM : La grande annonce de Jean-Louis Gasset en Ligue Europa

Grâce à sa précieuse victoire contre Benfica (1-0, 4-2 aux t.a.b.) jeudi soir au stade Vélodrome, l’OM s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Jean-Louis Gasset a d’ailleurs envoyé un message fort pour la suite de la compétition.

Jean-Louis Gasset prévient déjà l’Atalanta Bergame ?

L’Olympique de Marseille a écrit une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue Europa, six ans après sa dernière apparition à ce stade de la compétition. Ce jeudi soir, c’était une bataille acharnée contre le Benfica Lisbonne, où l’OM a puisé dans ses ressources pour renverser la situation.

La première manche avait été défavorable pour les Marseillais, battus 2-1 à Lisbonne. Mais lors du match retour, ils ont montré un état d’esprit conquérant, ouvrant le score à la 79e minute grâce à Faris Moumbagna. Ce but a permis aux hommes de Jean-Louis Gasset d’arracher les prolongations. La tension était palpable jusqu’aux tirs au but, où l’OM a finalement pris le dessus (4-2, t.a.b)

Cette victoire a été obtenue avec courage et détermination, dans un stade Vélodrome en fusion. Elle a aussi apporté un soulagement financier bienvenu à l’OM, sauvant en partie une saison marquée par des résultats décevants. Distancée en championnat, Marseille trouve un nouveau souffle et commence à rêver de succès européens.

La finale de la Ligue Europa en ligne de mire

Le prochain défi sera de taille avec une double confrontation contre l’Atalanta Bergame en demi-finale. Le club italien a montré sa force en éliminant Liverpool, un adversaire redoutable. Malgré cela, l’OM garde espoir. Jean-Louis Gasset a même exprimé sa confiance dans l’équipe. « On rêve de tout. On veut aller le plus loin possible », a-t-il prévenu.

Malgré ses contre-performances en championnat, l’Olympique de Marseille affiche un tout autre visage en Ligue Europa. Le club est déterminé à aller chercher un place en finale et espère soulever le trophée cette saison. L’OM compte bien capitaliser sur son élan et offrir à ses supporters des soirées mémorables.

En attendant, les dates des demi-finales sont désormais fixées, avec le match aller prévu le jeudi 2 mai au stade Vélodrome, suivi du match retour une semaine plus tard, le jeudi 9 mai, au Gewiss Stadium de Bergame.