Real Madrid : Pas de blague contre l'Atalanta Bergame en C1

Publié le 16 mars 2021 à 10:45

Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, à domicile face aux Italiens de l'Atalanta Bergame. Les joueurs de Zinédine Zidane ont pris un avantage certain au match aller avec une courte mais importante victoire, et vont encore compter sur leur homme providentiel, Karim Benzema, pour aller chercher la qualification en quarts de finale de la C1. Eliminé de la Coupe du Roi et troisième de Liga à six points du leader, le rival de l'Atlético de Madrid, le Real doit réussir sa fin de sa saison et cela passe par une nouvelle épopée européenne.

Hazard absent, Ramos de retour

Karim Benzema sera d'attaque ce mardi soir (21h) pour le Real Madrid face à l'Atalanta Bergame. Au match aller, les Madrilènes avaient bénéficié de circonstances favorables avec un carton rouge très sévère qui avait laissé les Italiens à dix une bonne partie de la rencontre. Les hommes de Zinédine Zidane ne s'en étaient sortis que grâce à un superbe et inattendu but de Ferland Mendy dans les dernières minutes de la rencontre. Mais le Real ne pourra pas compter sur Eden Hazard, pourtant annoncé sur le retour. Le Belge, absent de l'entraînement lundi, souffre d'une blessure musculaire et pourrait être opéré de la cheville gauche pour régler un problème au psoas. Sa fin de saison est donc mise entre parenthèses, et l'Euro 2021 commence à s'écrire en pointillés.

Benzema déterminant pour le Real Madrid

Mais l'attaquant français sera bien là pour défendre les couleurs madrilènes, et il est déterminant cette saison à plus d'un titre. "Le public madrilène a pu le constater en C1 où il a marqué une fois face à l’Inter Milan (3-2, le 3 novembre) et deux contre Mönchenglabach (2-0, le 9 décembre), deux rencontres qui ont permis au Real de se qualifier pour les huitièmes de finale et même d’arracher la première place d’un groupe très disputé. Son influence statistique monte à 42 % (43 % en Liga) si l’on ajoute ses cinq passes décisives", écrit L'Equipe dans son édition du jour. Zidane et le Real devraient également pouvoir compter sur le retour de Sergio Ramos en défense centrale, pour un seul objectif, la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions.

La composition probable du Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Valverde, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius.

La composition probable de l'Atalanta Bergame : Sportiello - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle, De Roon, Pessina, Gosens - Pasalic - Zapata, Muriel.













Par Matthieu