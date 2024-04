Mercato en ébullition : Un super coach confirme l’intérêt de l’OL

Un entraineur très sollicité au haut niveau confirme l’intérêt de l’OL. Va-t-il rejoindre le club rhodanien ou poursuivre avec son équipe actuelle ?

L’OL en quête d’un nouvel entraineur

Lyon s’est séparé de deux entraineurs cette saison. Laurent Blanc et Fabio Grosso ont été virés dans la première moitié de l’exercice 2023-2024. Depuis fin novembre 2023, l’OL est dirigée par Pierre Sage. Il a réussi à maintenir les Gones en Ligue 1 et son équipe est en finale de la coupe de France. Cependant, John Textor songe à un entraineur plus aguerri pour remplacer l’ex-directeur de l’Académie du club rhodanien, la saison prochaine. Des noms, dont celui de Peter Bosz circulent à Lyon. Ce dernier a dirigé l’équipe de fin mai 2021 à début octobre 2022. Il est aux commandes du PSV Eindhoven, depuis l’été dernier.

Mercato : Habib Beye confirme l’intérêt de Lyon

Même s’il n’a pas l’expérience du technicien néerlandais, Habib Beye intéresse aussi le patron de l’Olympique Lyonnais. Il est revenu sur la rumeur qui a circulé un temps dans les médias. Le technicien du Red Star assure que cet intérêt été réel : « Vous savez qu’il y a eu Lyon, c’était clair et établi ».

Il a confie également qu’il était aussi intéressé par l’offre lyonnaise, mais la direction du Red Star lui a fermé la porte. « Lyon, ce n’était pas une rumeur, c’était quelque chose qui pouvait se faire, si j’avais émis le souhait de pouvoir partir. Le club a refusé et je ne pouvais pas aller contre ça ».

John Textor va-t-il revenir à la charge ?

Habib Beye est resté sur le banc du club parisien et il a réussi sa mission. Depuis vendredi, le Red Star est admis en Ligue 2, avant même la fin du championnat de National. Cependant, son contrat avec l’Etoile Rouge prend fin en juin. Il a donc la possibilité de rebondir sur un autre banc. Peut-être à Lyon, si John Textor revient à la charge ou si le projet de Lyon l’intéresse toujours. L’entraineur de 46 ans confirme des touches en Ligue 1. « Les opportunités, j’en ai eu, notamment deux clubs de très haut niveau, qui sont dans le top 10 en France », a-t-il révélé.

Habib Beye envisage de prolonger au Red Star

Photo : Habib Beye, coach du Red Star

Pour finir, Habib Beye a annoncé la couleur sur le projet dont il rêve. « Ma décision est liée à mon plan de carrière, mon ambition et ma volonté de travailler dans un club qui me donne les moyens de m’exprimer en tant que coach ». Toutefois, il n’écarte pas l’idée de prolonger l’aventure au Red Star. « Je veux une équipe pour monter en Ligue 1 », a-t-il indiqué.