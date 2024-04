OL : Pierre Sage dévoile la stratégie de Lyon pour s’imposer à Paris

Pierre Sage a livré son plan pour remporter le match contre le PSG, dimanche. Un véritable défi pour Lyon à Paris.

Lyon : Pierre Sage veut priver Paris de ballon

Lyon veut ramener des points de Paris, dimanche (21h), en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pierre Sage et son équipe ont naturellement préparé une stratégie pour s’imposer au Parc des Princes. Lors de son passage en conférence de presse, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a donné les détails sur lesquels son équipe doit s’appuyer pour remporter le choc avec le PSG.

Premièrement, il veut confisquer le ballon face aux Parisiens. « C’est important d’emmener cette équipe de Paris dans une chose qu’elle n’aime pas : ‘’la priver de ballon’’ », a-t-il indiqué.

Mais comment procéder pour empêcher Kylian Mbappé, Vitinha, Bradley Bracola ou encore Ousmane Dembelé d’avoir le ballon. « Le meilleur moyen de défendre est d’avoir le moins à défendre, et donc d’avoir des temps de possession importants », a expliqué Pierre Sage.

Cependant, il sait bien que son équipe aura fort à faire pour y arriver. Il a donc préparé ses joueurs pour la bataille de la possession. « Ça va être un vrai défi stratégique et opérationnel pour les joueurs », a-t-il prévenu, ensuite.

Une bonne défense pour contrarier le PSG

Le technicien de Lyon veut également s’appuyer sur une bonne défense, afin de contrarier Paris. « On défend sûrement différemment, par rapport à ce qu’ils font, mais nous, on va essayer de défendre comme on sait le faire », a-t-il assuré. À écouter le nouvel entraineur de l’OL, il a mis en place une vraie stratégie pour faire déjouer l’équipe de Luis Enrique. « Un match face au PSG est quelque chose de différent à préparer […]. Ils ont un mode de jeu clair, je trouve qu’il y a pas mal de récurrence dans ce qu’ils font », a-t-il révélé.

Pierre Sage a certes dévoilé les aspects de jeu sur lesquels ses joueurs devront être très performants, mais il ne détient pas seul les clés de la rencontre. Luis Enrique a les moyens de contourner tout ce que Lyon a mis en place. Le technicien espagnol a démontré qu’il est un fin tacticien, face au Barça, en Ligue des champions.