Chaos financier à l’OL : John Textor convoqué devant la DNCG !

Un gros trou aurait été découvert dans les finances de l’OL. John Textor va devoir s’expliquer devant la DNCG, en juin. Son passage s’annonce délicat ?

John Textor, les mains liés pendant le mercato d’été

La direction de Lyon, à l’image de celles de tous les clubs professionnels, va passer devant la DNCG à la fin de la saison 2023-2024, pour rendre compte de ses finances. Le club rhodanien avait été placé sous surveillance, en début d’exercice. Il avait été recommandé à John Textor d’encadrer la masse salariale et les indemnités de transfert du club.

Le nouveau patron de l’Olympique Lyonnais avait ainsi été empêché de faire le mercato estival XXL qu’il avait annoncé. Le gendarme financier de la LFP avait ensuite desserré l’étau pour permettre à Lyon de se renforcer, pendant le mercato d’hiver.

Lyon sauvé grâce au mercato d’hiver

Une décision qui a été salvatrice pour Lyon, qui était dernier du championnat et relégable en Ligue 2, après 15 journées. La direction lyonnaise a recruté 7 nouveaux joueurs en janvier 2024. Grâce à ces renforts, l’OL a fait une remontée extraordinaire au classement.

Sur le plan sportif, l’investissement de John Textor a été bien inspiré. L’équipe confiée à Pierre Sage (le 30 novembre 2023) a réussi à assurer son maintien et est en course pour une place en coupe d’Europe. De plus, elle est en finale de la coupe de France.

Les finances de Lyon dans le rouge vif, selon Gilles Favard

Mais sur le plan financier, Gilles Favard croit savoir que le milliardaire américain a dépensé sans limite cet hiver. Il aurait ainsi fait un énorme trou dans les finances du club rhodanien, à en croire le consultant sportif. D’après ce dernier, les comptes de l’OL sont dans le rouge.

Le successeur de Jean-Michel Aulas peut donc s’attendre au retour du bâton de la DNCG cet été. « Au mois de juin, la DNCG va découvrir l’étendue des dégâts financiers […]. Les finances sont dans le rouge et rouge vif », a indiqué l’ancien journaliste de La Chaîne L’Équipe, dans des propos rapportés par Foot01.

56 M€ investis dans les transferts en janvier

Pour rappel, John Textor a viré Laurent Blanc, puis Fabio Grosso cette saison, afin de relancer la machine. Concernant les transferts de janvier, il a dépensé un peu plus de 56 millions d’euros, pour s’offrir les services de Malick Fofana (17 M€), Gift Orban (12 M€), Orel Mangala (11,7 M€), Saïd Benrahma (6 M€), Adryelson (3,58 M€), Lucas Perri (3,25 M€) et Nemanja Matic (2,6 M€), selon les chiffres de Transfermarkt.

Des entrées avec la vente d’OL Reign et l’Arena

En revanche, il a enregistré une grosse entrée, sur la vente d’OL Reign. Le président de Lyon va encaisser un autre gros chèque bientôt, car il est en négociations exclusives avec Jean-Michel Aulas, pour la cession de la LDLC Arena. John Textor ne devrait donc pas, à priori, avoir de soucis devant la DNCG.