OM : Terribles coups durs pour Jean-Louis Gasset avant Toulouse FC

L’OM est en déplacement sur le terrain du Toulouse FC le dimanche 21 avril 2024 en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Le technicien du club, Jean-Louis Gasset déplore plusieurs absences dans son rang.

L’OM en grande forme

Le tacticien français Jean-Louis Gasset réalise un travail remarquable sur le banc de l’OM depuis son arrivée en remplacement du technicien italien Gennaro Gattuso.

Le club phocéen traversait une crise de résultats avant son arrivée. Très vite, Gasset a apporté une nouvelle énergie au club. L’Olympique de Marseille livre des prestations convaincantes en Ligue 1 comme en Ligue Europa.

Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers occupent provisoirement la 9e place au classement en championnat de France. Ils peuvent encore croire à l’Europe la saison prochaine s’ils raflent assez de points pendant ce sprint final.

L’OM a rejoint le dernier carré de la Ligue Europa après sa victoire aux tirs aux buts face à Benfica Lisbonne le jeudi 18 avril 2024 à l’issue d’un match intense.

Les joueurs qui seront absents face à Toulouse :



🇫🇷 Samuel Gigot

🇲🇦 Amine Harit

🇨🇩 Chancel Mbemba

🇫🇷 Gaël Lafont

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Emran Soglo

🇸🇳 Ismaila Sarr

🇫🇷 Jonathan Clauss

🇫🇷 Valentin Rongier

🇫🇷 Quentin Merlin

🇲🇦 Bilal Nadir

🇨🇮 Bamo Meïté

🇨🇲 Simon Ngapandouetnbu#TFCOM #TeamOM pic.twitter.com/JOF6263Fyu — Infos OM (@InfosOM_) April 20, 2024

Jean-Louis Gasset privé de plusieurs cadres face au Toulouse FC

En conférence de presse ce samedi 20 avril 2024, le coach de l’OM, Jean-Louis Gasset a fait le point de ses joueurs disponibles pour l’affiche face au Toulouse FC. Il enregistre plusieurs forfaits de taille. Certains cadres de l’équipe ont rejoint l’infirmerie.

« Nous avons encore perdu le petit Soglo qui s’est fait une entorse, Chancel Mbemba qui a de nouveau mal au genou, Gigot suspendu, Harit suspendu, même le petit Lafont est suspendu avec les 19 ans. Donc ça va encore bouillonner, il y aura des rentrants et je compte sur eux pour maintenir l’état d’esprit », a annoncé le coach marseillais.

Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr ne sont pas encore opérationnels. Gasset ne veut pas prendre de risques. « Concernant Sarr et Clauss, on dirait qu’ils sont convalescents. Ils vont arriver dans le groupe cette semaine, soit pour le match à Nice, soit pour celui à Lens, en étant prêts », a déclaré Gasset.