Une annonce officielle tombe à l’OM : Gasset finalement conservé ?

Alors que Jean-Louis Gasset est censé quitter l’OM au terme de la saison en cours, les récentes déclarations de Mehdi Benatia sèment le doute sur son avenir. Une prolongation de son contrat n’est pas exclue.

Jean-Louis Gasset peut-il prolonger à l’Olympique de Marseille ?

L’arrivée de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille a été une lueur d’espoir lors d’une crise de résultats profonde pour le club. Sa nomination en février dernier a apporté un renouveau à l’équipe, même si cette dynamique a connu des hauts et des bas au fil des matchs.

Malgré ces difficultés, l’OM a réussi un exploit en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue Europa, battant jeudi sopir le Benfica Lisbonne (1-0, 4-2 t.a.b). Cependant, la fin de saison marquera également la fin de l’aventure pour Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille.

L’entraîneur septuagénaire a signé pour un contrat de trois mois avec l’OM et n’a pas l’intention d’aller au-delà de cette saison. L’Équipe assurait récemment que la décision de son futur départ avait été prise en commun accord avec sa direction. Pourtant, les récentes déclarations du directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, laissent entendre le contraire.

Mehdi Benatia n’exclut pas une prolongation de son contrat

En effet, la question de savoir si l’OM conservera Jean-Louis Gasset anime les débats dans la cité phocéenne. Engagé dans une mission de sauvetage après le mandat calamiteux de Gennaro Gattuso, l’entraîneur français a su redonner confiance à l’équipe, malgré des contre-performances en championnat.

La direction de l’OM fera-t-elle tout son possible pour le retenir au terme de la saison ? Interrogé sur le sujet, Mehdi Benatia a indiqué que Jean-Louis Gasset avait initialement signé pour trois mois, mais il n’exclut pas la prolongation de son bail à l’OM d’ici la fin de la saison.

« Pour l’instant on en est là, et on regarde match après match. On verra ce qui va se passer » a lancé le conseiller sportif de l’OM au micro de Rothen s’enflamme sur RMC. Ainsi, le doute persiste toujours sur l’avenir de l’entraîneur marseillais.

🗣️ Medhi Benatia était notre invité exceptionnel ce soir ! Le conseiller sportif du président de l'OM Pablo Longoria s'est expliqué sur la gestion du cas Aubameyang, sur les minots et sur la qualif' d'hier en Europa League. Best-of pic.twitter.com/SrYeQdQht2 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 19, 2024

Cette annonce indique que la direction de l’Olympique de Marseille évalue continuellement la situation et prendra une décision en fonction des performances et des besoins de l’équipe. Ainsi, l’avenir de Jean-Louis Gasset à Marseille demeure entouré d’incertitudes.