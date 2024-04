Lille : Belle surprise dans la compo de Paulo Fonseca contre Strasbourg !

Le LOSC Lille accueille le RC Strasbourg le dimanche 21 avril 2024 pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca remanie son groupe avant ce choc.

Quelle équipe de Lille face au RC Strasbourg ?

Le LOSC Lille se prépare pour défier le RC Strasbourg. En conférence de presse ce samedi 20 avril 2024 avant cette affiche, le technicien du club, Paulo Fonseca a fait le point de l’état de son groupe. Il va opérer certains changements dans le onze de départ contre les Alsaciens. Le défenseur français, Leny Yoro ne va pas disputer cette rencontre. Paulo Fonseca a indiqué qu’il doit le faire reposer après plusieurs matchs intenses.

« Je dois vous dire que demain, ce sont Bafodé Diakité et Alexsandro qui joueront, pas Leny Yoro. Je choisis en fonction du moment, en fonction des joueurs. Je crois que Leny a joué beaucoup de matchs et il lui faut du temps pour jouer, pour récupérer. Il y a trois matchs cette semaine et je dois gérer le temps de jeu des joueurs », a déclaré le coach lillois.

Le milieu de terrain Angel Gomes est prêt pour débuter cette affiche. Il avait contracté une blessure aux ischio-jambiers fin mars après le derby face au RC Lens. « Je savais que nous n’avions pas Nabil Bentaleb (suspendu) et c’était important d’avoir Angel Gomes. Il jouera demain. Il est totalement prêt pour disputer les 90 minutes », a ajouté Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca se focalise sur la Ligue 1

Le LOSC Lille va relever la tête après sa défaite en quarts de finale de l’Europa Conference League contre Aston Villa le jeudi 18 avril 2024. Les Dogues ne minimisent pas le RC Strasbourg. Patrick Vieira et ses hommes sont sur une belle dynamique et chercheront à poser de problèmes au LOSC Lille.

« Il n’y aura pas de sentiment de revanche. Nous savons juste que ce sera un match difficile. Ils sont sur une bonne dynamique. C’est une équipe jeune qui veut jouer et qui a beaucoup de courage », a déclaré le tacticien portugais.