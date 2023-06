Angel Gomes a fait fuiter des informations sur l’avenir de trois joueurs du LOSC, via une story sur Instagram, avant de retirer son message.

LOSC Mercato : Angel Gomes annonce les départs de José Fonte, Bamba et André Gomes

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, photos à l’appui, Angel Gomes a dévoilé la décision du LOSC concernant José Fonte, Jonathan Bamba et André Gomes. Il a rendu hommage et a fait ses adieux aux trois joueurs, confirmant ainsi leur départ de Lille. « Ce fut un plaisir de partager le vestiaire et de jouer avec vous les gars », a écrit le milieu offensif des Dogues, avec des images de lui aux côtés des ses coéquipiers.

En effet, le défenseur central portugais et l’ailier gauche franco-ivoirien sont en fin de contrat et annoncés sur le départ depuis des semaines. Quant au troisième, il était prêté par Everton depuis l’été 2022 et son contrat d’un an n’était pas assorti d’une option d’achat. Il retourne donc chez les Toffees au terme de sa pige à Lille. Toutefois, Foot National indique que c’est par erreur qu'Angel Gomes a publié son post de remerciement à Jonathan Bamba, avant de le retirer immédiatement.

Lille n'a pas encore confirmé les départs des trois joueurs

Alors que l’international espoir britannique a vendu la mèche sur le sort de José Fonte, Jonathan Bamba et André Gomes, le LOSC n’a toujours pas officialisé leurs départs. Il est toutefois fort probable que le capitaine du club nordiste, qui a fêté ses 39 ans en décembre dernier, ne soit pas prolongé, même s'il souhaite faire une dernière saison à Lille avant de prendre sa retraite. D’ailleurs, Olivier Létang lui chercherait un successeur en vue de la saison prochaine. Il aurait coché le nom de Maximiliano Caufriez, prêté par le Spartak Moscou à Clermont Foot, la saison écoulée.