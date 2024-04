Marquinhos désavoue totalement son épouse sur son avenir au PSG !

Alors que sa femme a récemment laissé entendre qu’il pourrait prochainement changer d’air, Marquinhos a fait une annonce forte sur son avenir avec le PSG.

La femme de Marquinhos : « Je pense qu’on a envie de voyager plus »

Très démonstrative après l’exploit du Paris Saint-Germain sur le terrain du FC Barcelone (4-1), mardi soir, en quart de finale retour de Ligue des Champions, la femme de Marquinhos a jeté un énorme froid sur l’avenir de son compagnon. Selon Carol Cabrino, le défenseur central de 29 ans pourrait envisager un changement d’air afin de découvrir d’autres cultures.

« Est-ce que nous voulons rester à Paris ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Tout ça peut changer très rapidement, c’est difficile à dire. Mais je pense qu’on a envie de voyager plus et connaitre d’autres cultures. On pense beaucoup aux États-Unis. Mais c’est vrai qu’ici on est bien, on a une maison. Il y a beaucoup de choses autour qui nous aident à rester et vouloir rester ici. Mais je ne sais pas, il faut vivre chaque année sans trop réfléchir », a déclaré Mme Marquinhos au micro du média Le Carré.

Après Kylian Mbappé, le Paris SG pourrait perdre une autre star lors du prochain mercato estival. Sauf que le principal concerné semble avoir un tout autre plan pour la suite de sa carrière.

« Je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs », répond Marquinhos

Alors que certaines rumeurs l’annoncent loin du Paris Saint-Germain au terme de la saison en cours, Marquinhos s’est confié au journal Le Parisien. Et contrairement à ce que laisser penser sa compagne, le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale française ne se voit pas ailleurs jusqu’à la fin de sa carrière.

« Onze ans ici, c’est une vie. J’ai toujours essayé de tout donner pour ce club à chaque fois que j’ai mis ce logo sur mes pectoraux (il montre le logo du PSG). J’ai été éduqué de cette façon par ma mère. Je me suis toujours donné à fond pour ce club et je suis très fier de tout ce que j’ai réalisé jusqu’à aujourd’hui. Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs. Je pense que mon nom est gravé dans l’histoire du club, même si un jour je devais partir », promet Marquinhos.