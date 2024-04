Alerte à Brest : Adi Hütter dévoile l’armée de Monaco pour le choc

Ce dimanche après-midi, au Stade Francis-Le Blé, l’AS Monaco va croiser le fer avec le Stade Brestois pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Adi Hütter.

Adi Hütter privé de trois cadres pour affronter le Stade Brestois

Troisième au classement de Ligue 1, l’AS Monaco va disputer son sprint final sans deux joueurs importants de son effectif. De passage en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur monégasque a confirmé les forfaits d’Ismail Jakobs et Aleksandr Golovin. Le défenseur de 24 ans et l’attaquant de 27 ans ne devraient pas rejouer de la saison. Pour cette affiche face au Stade Brestois, dauphin du Paris Saint-Germain, Adi Hutter a retenu un groupe de 21 joueurs.

« La blessure d’Aleksandr Golovin, un énorme coup dur ? Il y a aussi eu celle d’Ismail Jakobs. Pour les deux, on est très tristes de leur blessure. Ils étaient en super forme, on parle de joueurs clés. Mais il y a de bons joueurs qui peuvent les remplacer. Leur saison est-elle bien terminée ? Probablement oui, mais on ne sait pas exactement. Peut-être que l’un des deux peut être là pour un match… Mais probablement pas », a notamment déclaré le technicien autrichien. Thilo Kehrer, suspendu, sera également absent.

Le groupe monégasque

Gardiens : Köhn, Lienard, Majecki

Défenseurs : Maripan, Ouattara, Salisu, Singo, Vanderson

Milieux : Akliouche, Ben Seghir, Camara, Coulibaly, Diatta, Diop, Fofana, Magassa, Minamino, Zakaria

Attaquants : Balogun, Ben Yedder, Embolo.