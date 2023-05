Titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Philippe Clément, Aleksandr Golovin fait partie des joueurs qui pourraient quitter l'AS Monaco.

Mercato AS Monaco : Une vente d’Aleksandr Golovin n’est pas à écarter

Cet été, l’AS Monaco pourrait de nouveau vivre un mercato estival mouvementé avec plusieurs départs importants. Depuis plusieurs années, les Monégasques ont pris l’habitude de vendre leurs meilleurs joueurs à prix forts. Le club de la Principauté s’est notamment séparé de Benoît Badiashile et Aurélien Tchouaméni cette saison.

Cette semaine, l’avenir d’un cadre de l’effectif de Philippe Clément a été remis en question. L’international russe Aleksandr Golovin pourrait être vendu par l’AS Monaco selon son agent. Le représentant du milieu monégasque s’est exprimé au micro du média russe championat.com. Aleksandr Klyuev a ouvert la porte à un départ d’Aleksandr Golovin qui serait très sollicité. « Nous sommes calmes à ce sujet. Sasha (Aleksandr Golovin,) prouve son niveau à chaque entraînement et à chaque match. Il y a de l’intérêt et des offres, mais il y a la direction. Nous ne savons pas comment les autres clubs négocient avec Monaco. Lorsque nous saurons que les clubs se sont mis d’accord, nous prendrons une décision. » Aleksandr Golovin serait suivi par Newcastle, West Ham et Everton. Toutefois, l’international russe serait disposé à rester une saison supplémentaire à l’AS Monaco pour disputer la coupe d’Europe.

Mercato AS Monaco : L’ASM doit vite régir pour éviter de tout perdre

Battu 4-0 face au Montpellier HSC, les Monégasques ont dit adieu à leurs derniers espoirs de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les hommes de Philippe Clément n’ont plus que deux points d’avance sur le LOSC à 10 jours du choc entre les deux équipes.

L’AS Monaco va devoir vite réagir ce week-end lors du déplacement à Angers pour éviter de perdre la 4e place synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Un échec pour se qualifier en Coupe d’Europe pourrait provoquer une vague de départs lors du mercato estival. À l’instar d’Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana, Axel Disasi et Wissam Ben Yedder pourraient également quitter l’AS Monaco.