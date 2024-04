AS Monaco : C’est confirmé, terrible coup dur pour Adi Hütter !

En pleine lutte avec le Stade Brestois en championnat de France, l’AS Monaco accueille une mauvaise nouvelle. Adi Hütter sera privé d’un cadre jusqu’à la fin de la saison.

L’AS Monaco brille en Ligue 1

L’AS Monaco surfe sur les vagues du succès en Ligue 1 ces dernières semaines. Le club monégasque est sur la bonne voie pour valider son ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine. L’équipe entraînée par Adi Hütter met la pression au Stade Brestois, deuxième de Ligue 1. Les deux formations vont se rencontrer en championnat le dimanche 21 avril 2024 en clôture de la 30e journée.

Un derby qui s’annonce chaud et très important pour la course à l’Europe. Le club monégasque enchaîne les victoires et affole la Ligue 1. Le club de la Principauté a remporté 3 de ses 4 derniers matchs face à Strasbourg (0-1), Lorient (2-2), Metz (2-5) et le Stade Rennais (1-0) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1.

Aleksandr Golovin s’est blessé à l’entraînement avant le déplacement de son équipe à Brest lors du choc de la 30e journée de Ligue 1. Le meneur de jeu russe est forfait pour le reste de la saison.https://t.co/DbymE4dJr4 — RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2024

Fin de saison pour Aleksandr Golovin !

Pendant ce sprint final, le tacticien autrichien, Adi Hütter sera privé d’un cadre pour le reste de la saison. D’après les informations de L’Équipe, Aleksandr Golovin sera absent des terrains pendant plusieurs semaines. Il a contracté une blessure à l’entraînement cette semaine.

Le milieu de terrain russe est touché à une cheville. Il souffre d’une entorse et sera indisponible pendant cinq semaines. Aleksandr Golovin ne rejouera donc plus cette saison. C’est une énorme tuile pour l’AS Monaco.