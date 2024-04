Fin de match explosive à Saint-Étienne : La vérité sur la bagarre Rieira-Maçon

Que s’est-il vraiment passé dans les couloirs du Stade Geoffroy-Guichard entre Albert Riera et Yvann Maçon après le match de Ligue 2 entre Saint-Étienne et Bordeaux ?

Très attendu dans cette deuxième partie de saison de Ligue 2, le choc entre Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux a tenu toutes ses promesses. Sur le terrain, l’ASSE s’est imposée sur le fil face aux Girondins. Cependant, les Verts et leurs visiteurs ne se sont pas quittés en amis après ce match comptant pour la 33e journée de Ligue 2.

Quelques tensions ont fait monter une accusation selon laquelle l’entraîneur bordelais Albert Riera aurait giflé le latéral droit stéphanois Yvann Maçon. D’après les renseignements obtenus par le journal Sud Ouest, le défenseur de l’AS Saint-Étienne aurait dans un premier temps provoqué le technicien espagnol, déjà bien remonté après le scénario fou de la rencontre.

À 10 contre 11, les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont en effet parvenus à renverser le match grâce à un doublé d’Irvin Cardona dans le temps additionnel (90e+1, 90e+5). Le quotidien régional explique notamment que Maçon serait venu chambrer Rieira.

Certains joueurs bordelais assurent même que le numéro 27 de Saint-Étienne aurait même saisi à la gorge Rieira. Ce qui aurait poussé ce dernier à le gifler. Face à la polémique, le FC Girondins de Bordeaux est sorti du silence pour apaiser la situation.

Le FC Girondins de Bordeaux calme tout le monde

Selon Bein Sport, Albert Riera aurait giflé Yvann Maçon dans le couloir menant aux vestiaires de Geoffroy-Guichard. Une accusation que le coach bordelais a tenté de balayer avec une réponse plutôt lunaire. « Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain (what’s happening in Las Vegas stays in Las Vegas) », a lancé l’ancien milieu de terrain en zone mixte. De son côté, la direction du FCGB a produit un communiqué pour calmer les ardeurs des uns et des autres.

« Le FC Girondins de Bordeaux souhaite rectifier les informations erronées circulant sur les réseaux sociaux à l’issue du match de ce soir. Une brève bousculade a eu lieu à l’entrée des vestiaires à l’issue du match, à laquelle notre coach a simplement réagi. Les arbitres comme les délégués n’ont pas jugé nécessaire d’en faire un rapport », écrit le club du président Gérard Lopez.