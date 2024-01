Il n’y a plus de doute sur la situation d’Yvann Maçon. Loïc Perrin et Olivier Dall’Oglio ont lâché la décision officielle du club.

Mercato : Loïc Perrin confirme l'intégration d'Yvann Maçon

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Yvann Maçon, à la suite de la résiliation de son prêt au Maccabi Tel-Aviv. Revenu à Saint-Etienne plus tôt que prévu, il ne repartira pas en prêt. Après avoir annoncé son retour dans un communiqué officiel, l’ASSE s’apprête à l’intégrer dans l’équipe d’Olivier Dall’Oglio.

La couleur a été annoncé par Loïc Perrin en conférence de presse, ce vendredi, lors de la présentation de la première recrue hivernale, Irvin Cardona. « Yvann Maçon est un joueur qui nous appartient et on a décidé d'un commun accord de casser son prêt », a-t-il souligné, dans des propos rapportés par Peuple-Vert, pour justifier le retour anticipé du défenseur.

Perrin assume le choix porté sur le défenseur Guadeloupéen

Et comme nous l’avions annoncé, le joueur rentré d’Israël devrait être le renfort dont les Verts ont besoin le poste d’arrière latéral droit, depuis l’été. En attendant la conclusion de sa mise à l’essai, son profil est validé par le coordinateur sportif des Stéphanois : « Il se trouve que nous aussi on cherchait à se renforcer à ce poste. Notre volonté est qu’Yvann Maçon reste. Il est revenu dans de bonnes conditions et on se laisse le temps de voir ce que ça donne pour lui et pour le coach ».

Loïc Perrin a assumé ensuite le choix de faire confiance au joueur qui était pourtant indésirable à Saint-Etienne et prête à deux reprises, d’abord au Paris FC, puis évidement au Maccabi Tel-Aviv. « C'est notre métier de faire des choix sportifs. Yvann a des qualités que nous n’avons pas dans notre effectif. Nous considérons qu'il peut nous apporter sportivement », a-t-il rassuré.

Dall'Oglio apprécie les qualités athlétiques de Maçon

En plus du dirigeant, l’entraineur de l’ASSE croit en Yvann Maçon. « Je pense que sportivement c'est très bien et il m'intéresse. C'est un garçon costaud sur le plan athlétique, c'est fort et sérieux », a déclaré Olivier Dall’Oglio, tout en maintenant la pression sur le défenseur de retour en grâce. « C'est à lui de montrer au public, au club et à tout le monde qu'il aime le club et qu'il est dans les meilleures dispositions. C'est ce que j'attends de lui ».