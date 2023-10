Moi c'est Alexis Kouahio, je suis un passionné de sport en général et de Football en particulier, j’ai nourri, tout petit, le rêve de devenir footb...

Un mois et demi après la fermeture officielle du mercato d’été, Gérard Lopez juge le marché de Bordeaux, dont le début de saison n’est pas satisfaisant.

Mercato : Gérard Lopez, « je suis convaincu qu'on a pris les bons joueurs »

Passé tout près de la montée en Ligue 1 la saison dernière, Bordeaux a raté son entame d’exercice 2023-2024. Les Bordelais sont 13es de Ligue 2 avec 11 points et 12 buts concédés en 10 journées de championnat. L’équipe du président Gérard Lopez a donc pris du retard dans la course pour les places qualificatives pour la Ligue 1. Les Girondins ont 14 points de moins que le leader Laval et 10 de moins que son dauphin, l’AJ Auxerre.

Jeudi, le club au scapulaire a nommé un nouvel entraineur à la place de David Guion. Albert Riera, un ancien joueur du club, est désormais le nouveau patron du staff technique. À l’occasion de la présentation de l'Espagnol, Gérard Lopez a évoqué le mercato estival des Girondins. Malgré les résultats décevants du club, il ne remet pas en cause le recrutement de cet été.

À la question de savoir s’il est déçu de l’apport des recrues, le dirigeant a répondu : « Si je dis oui, cela veut dire que je les catégorise comme n’étant pas bon, alors que ce n’est pas le cas. Je suis convaincu qu'on a pris les bons joueurs ». Le premier responsable de Bordeaux a admis ensuite que certains joueurs sont effectivement en dessous de leur niveau. « C’est vrai qu’il y a des joueurs qui sont arrivés avec des casquettes de joueurs très importants en Ligue 2. Et pour moi, ils doivent, et ils vont donner plus ».

Les recrues de Bordeaux confrontées à un souci d'adaptation

Selon l’explication de Gérard Lopez, des recrues estivales sont clairement confrontées à un souci d’adaptation. « C’est difficile que des joueurs importants et décisifs dans leurs clubs, arrivent ici et… est-ce que c’est le contexte… Il y a une phase d’adaptation aux Girondins de Bordeaux, en Ligue 2. C’est particulier », a-t-il fait remarquer.

Pour finir, le président des Marine et Blanc n’a pas caché son optimiste pour la suite de la saison. « Le poids du maillot (de Bordeaux, ndlr) est plus lourd. Je pense que ça va se régler. Les recrues, que ce soit les expérimentées ou celles avec le moins d’expérience, sont toutes dans cette zone. Je pense qu’il y a un truc dans la tête qui n’est pas encore réglé à 100% », a-t-il confié.