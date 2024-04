Fin de la piste De Jong au PSG ! Les dessous d’un revirement inattendu

Longtemps annoncé comme une cible prioritaire du PSG pour renforcer le milieu de terrain, Frenkie de Jong ne figurerait plus sur les tablettes de Luis Campos. Explications.

Le PSG passe son tour pour Frenkie de Jong

Désireux d’apporter de l’expérience dans son milieu de terrain lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain avait fait de Frenkie de Jong l’une de ses principales priorités. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international néerlandais est susceptible de quitter les rangs du FC Barcelone cet été. Les dirigeants parisiens souhaitaient donc profiter de cette ouverture pour l’attirer en Ligue 1.

Le profil polyvalent et la capacité du joueur de 26 ans à éclairer le jeu sont deux atouts que le staff parisien apprécierait énormément. Sauf qu’aux dernières nouvelles, Frenkie de Jong ne serait plus dans le collimateur de Luis Campos. D’après les informations du quotidien espagnol Sport, la piste menant à l’ancien prodige de l’Ajax Amsterdam se serait refroidie et ne serait plus à l’ordre du jour pour le Champion de France en titre.

Le Paris SG ne veut pas se ruiner pour le Barça

Le média catalan explique qu’il est désormais très peu probable de voir Frenkie de Jong rejoindre l’équipe de Luis Enrique durant l’intersaison. Face aux contraintes du Fair-Play financier, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne voudraient plus s’aligner sur les 80 millions d’euros attendus par les Blaugranas pour laisser partir de Jong.

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le Paris SG souhaite avoir suffisamment de liquidités pour frapper un très gros coup sur le marché des attaquants. Selon Sport, la priorité du moment à Paris se nomme Victor Osimhen pour lequel le SSC Naples réclamerait pas moins de 120 millions d’euros. Une situation qui implique de mettre de côté la piste Frenkie de Jong pour se concentrer sur les priorités pour l’après-Mbappé.