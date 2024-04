ASSE : Un taulier de Saint-Etienne déja absent à Genoble, Dall’Oglio enrage

L’ASSE sera privée d’un joueur clé à Grenoble au stade des Alpes, mardi, lors de la 34e journée de Ligue 2. Et cela suscite la colère d’Olivier Dall’Oglio.

Cardona et l’ASSE renversent Bordeaux à 10 contre 11

L’ASSE a été héroïque, samedi, devant son bouillant public, contre Bordeaux. Menés de la 42e minute jusqu’au terme du temps règlementaire, les Verts ont renversé les Girondins dans le temps additionnel. Irvin Cardona a égalisé dans un premier temps (1-1, 90+1), avant de donne la victoire à Saint-Etienne, d’un lob astucieux (2-1, 90+6).

L’attaquant recruté en janvier a réussi son doublé, alors que les Stéphanois étaient réduits à 10 contre 11, à la suite de l’expulsion de Mickaël Nadé (73e). L’ASSE s’en sort bien, car l’exclusion du défenseur central aurait pu lui couter des points. Grâce à sa victoire renversante, Sainté (57 points) maintient la pression sur Angers (58 points) et Auxerre (61 points).

L’équipe d’Olivier Dall’Oglio se déplace à Grenoble, mardi, pour la deuxième rencontre de la série de trois matchs en une semaine. Mais déjà, le défenseur exclu contre Bordeaux est suspendu. Une suspension regrettable pour le club ligérien, car il a été expulsé sur une faute stupide.

Dall’Oglio pense aux conséquneces de la suspension de Nadé

Déjà averti d’un carton jaune, Mickaël Nadé s’est mêlé à une altercation avec des Girondins, ce qui lui a valu un deuxième carton jaune, synonyme d’exclusion. Ayant reconnu son erreur, il a présenté ses excuses à ses coéquipiers, au staff, aux supporters stéphanois. « Je suis vraiment désolé d’avoir laissé mon équipe en infériorité ».

Pensant à la conséquence directe de ce carton rouge, Olivier Dall’Oglio regrette déjà l’absence du taulier de Saint-Etienne à Grenoble. Surtout qu’il aurait pu contenir ses nerfs, lors de sa prise de bec avec Vital Nsimba.

« Quand on est sur le terrain, on ne doit pas s’énerver. Néanmoins, je ne peux pas cautionner cela. On a besoin de tout le monde, on ne peut donc pas se permettre d’avoir des suspendus et des blessés », a déclaré l’entraineur de l’AS Saint-Etienne.